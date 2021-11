Un hombre fue condenado hoy a prisión perpetua por el crimen de una verdulera asesinada de un balazo en la nuca durante un asalto en su comercio cometido en 2019, en el departamento mendocino de San Martín, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Genaro Pantaleón Lucero (43), a quien un jurado popular declaró culpable del "homicidio criminis causa" de Carina Rodríguez (42), tras el debate que comenzó el lunes en la ciudad homónima a dicho partido ubicado al este de Mendoza Capital.

Tras el veredicto por unanimidad del jurado integrado por doce personas, la jueza técnica María Victoria Franano -que condujo el debate- sentenció al acusado a la pena de prisión perpetua.

Durante los alegatos, el fiscal Oscar Sívori señaló que el imputado disparó en forma intencional para lograr la impunidad del robo que cometió, mientras que la defensa del acusado sostuvo que se trató de un disparo accidental en ocasión de robo, por lo que el jurado se inclinó por el pedido de la fiscalía.

Esta mañana el ahora condenado sostuvo que el disparo fue accidental y explicó: “La persona empezó a gritar y se me abalanzó encima, la empujé con las dos manos, en una mano tenía el arma y ahí sentí la explosión".

Luego dijo que quedó shockeado y que ahora está "arrepentido" porque solo fue "a hacer una plata para comer y pasó un accidente".

"Lo lamento por la familia y les pido perdón a mi madre y a mi hijo. Se me escapó el tiro”, señaló entre lágrimas.

Por su parte, el fiscal Sivorí sostuvo “que no se produjo un forcejeo” y afirmó que en distintos peritajes realizados se comprobó que el disparo fue realizado con una distancia de unos 70 centímetros y la bala ingresó en el costado de la nuca.

El fiscal recordó la declaración en cámara Gesell de la hija de la víctima, que tenía 12 años cuando ocurrió el crimen, quien escuchó que su mamá le dijo a Lucero "llevate todo, pero no me hagas nada" y después gritó "no, no".

En tanto, la defensa argumentó que se trató de “un robo seguido de muerte” , delito que prevé una pena menor al tipificado como homicidio criminis causa, que solo contempla la prisión perpetua, y advirtió que “hay falta de certeza” de que haya buscado su defendido la impunidad con este crimen.

Por este hecho, tres de los cuatro acusados fueron condenados en un juicio abreviado en septiembre pasado tras reconocer su participación.

Se trata de David Bravo Chaile, Gonzalo Bravo Corso y Genaro Lucero (h), quienes recibieron penas de entre 13 y 15 años de prisión como coautores por "homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego".

Por su parte, Lucero llegó al juicio acusado de ser el autor material del disparo.

El hecho ventilado en el debate ocurrió la tarde del 21 de noviembre de 2019 en una verdulería ubicada en el departamento de San Martín, donde Rodríguez recibió un balazo en la nuca que le provocó la muerte durante un asalto donde los delincuentes se llevaron dinero en efectivo y una balanza.

La principal sospecha de los pesquisas apuntó a que cuatro hombres ingresaron al local para robar y, en la fuga, dispararon un tiro que impactó en la mujer, propietaria del comercio, quien se encontraba con su hija de 12 años.

Mientras que la Policía montó un operativo para hallar a los delincuentes que huyeron en un automóvil y a pocas horas del hecho detuvieron a tres sospechosos en el barrio Villa del Carmen. (Télam)