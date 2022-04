Tres efectivos de la policía de Córdoba fueron condenados a tres años de prisión, de ejecución condicional, luego de ser encontrados culpables secuestrar y apoderarse de elementos no vinculados a los sumarios de la investigación durante los allanamientos ordenados por las jurisdicciones judiciales competentes.

De acuerdo a la información suministrada por el Poder Judicial, las condenas alcanzan al subcomisario Claudio Rodríguez, el oficial principal Paulo Torres y el cabo Néstor Ezequiel Ávila, por un total de 17 hechos de “asociación ilícita, allanamientos ilegales, hurto agravado, abuso de autoridad, violación de los medios de pruebas y encubrimiento agravado” ocurridos entre 2015 y 2016 en la ciudad de Córdoba.

Los condenados cumplían funciones en la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 5ta. y, según la requisitoria de elevación a juicio, se encontraban a cargo de mayoría de los operativos de allanamientos que ordenaba la jurisdicción judicial.

Según informaron las fuentes, en esos allanamientos se apoderaban “ilegítimamente, generalmente so pretexto de averiguar procedencia y sin dejar constancia” sumarial, de elementos que no tenían vinculación con los hechos que se investigaban y que luego quedaban en su poder y, al no ser reclamados, “se repartían entre los miembros de esa sociedad” ilícita.

MIRÁ TAMBIÉN Condenan a 12 años de prisión a un dealer que asesinó de un disparo a un joven en Mendoza

La sentencia, emitida por el tribunal técnico de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 12° Nominación de la ciudad de Córdoba y con juicio popular, condenó a los tres efectivos de la policía provincial a tres años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial por el doble tiempo.

Entre los fundamentos del fallo se detalla que “la banda utilizaba generalmente la misma modalidad delictiva: ingresaban a los domicilios con una orden emitida por un Juzgado de Control, se apropiaban de elementos (electrodomésticos, herramientas o celulares) que ninguna vinculación tenían con la actuación sumarial y de los cuales no surgía motivo alguno para dudar sobre su legalidad”.

Los secuestros tenían una sola finalidad para los miembros de la asociación: “apropiarse de todos aquellos respecto a los cuales las víctimas no lograran acreditar su propiedad. Tales bienes no eran registrados en ninguna vía formal, por cuanto los acusados disponían a su antojo sobre las pertenencias y elementos de valor de los damnificados”, remarca el texto jurídico. (Télam)