Dos hombres declarados culpables por un jurado popular por privar de la libertad y provocar la muerte de un pescador, cuyo cadáver fue hallado luego calcinado en el interior de un auto incendiado en 2019 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, fueron condenados a 23 y 24 años de prisión, informaron hoy fuentes judiciales.

La decisión del juez técnico Eduardo D`Empaire recayó sobre Pablo Martínez y Omar Bacci, quienes fueron sentenciados a 24 y 23 años de cárcel, respectivamente, por el crimen de Mauricio Dermit (58), informó la Agencia de Noticias Judiciales de Bahía Blanca.

El pasado 1 de julio ambos habían sido declarados culpables por un jurado popular como coautores del delito de "privación ilegal de la libertad agravada por la muerte de la víctima".

En las últimas palabras antes de la deliberación, Bacci pidió "perdón" a la familia del pescador, y dijo no ser "un monstruo".

Martinez, en tanto, tras ser abucheado por el público que asistió a la audiencia ante el pedido de disculpas, dijo: “Asumo mi responsabilidad y me parece que no puedo estar en tantos lugares al mismo tiempo, en todo lo que se me acusa”.

Por el caso ya habían sido condenados en un juicio abreviado Simón Alexis Ferreira y Sofía Ivanna Molina, quienes recibieron 15 años de prisión.

El hecho ocurrió entre las 18 del día 3 de junio y las 2:30 del día 4 de junio de 2019.

Según las fuentes, los acusados concertaron una cita con Mauricio Dermit en un domicilio ubicado en Brasil al 1500, donde lo habrían privado de la libertad de manera violenta para luego golpearlo y exigirle la entrega de dinero y otros elementos de valor.

En estas circunstancias y como consecuencia del accionar de los imputados, se produjo la muerte de Dermit y, tras ello, los acusados buscaron combustible en la estación de servicio ubicada en el cruce de calle Don Bosco y Avenida La Plata, colocaron el cuerpo de la víctima en el Fiat Uno de su propiedad y lo llevaron hasta Belisario Roldán al 2900 para incendiarlo de manera intencional con el objetivo de ocultar el rastro del crimen. (Télam)