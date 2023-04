Un joven fue condenado hoy a 20 años de prisión por el crimen de Chiara Nicole Ramírez, asesinada de un balazo en la cabeza tras una pelea durante una fiesta en la localidad bonaerense de José León Suárez en septiembre de 2021, informaron fuentes judiciales.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín recayó sobre Joel Alejo Saucedo, un joven de 19 años que quedó condenado como autor del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

"No estamos para nada conformes, la vida de mi hija no vale veinte años de condena. Necesitaba que por lo menos este tipo no salga más de la cárcel y que se pierda disfrutar de su hijo recién nacido, como yo me perdí de disfrutar de mi hija", dijo a Télam Pablo Ramírez, padre de la víctima.

El hombre afirmó que "encima el veredicto fue por Zoom, por ahí por temor porque ellos sabían de antemano que le iban a dar pocos años" y podían llegar a "ser una molestia" si era de manera presencial.

"Solo siento un poco de alivio porque el juicio se hizo en poco tiempo, comparado con otros familiares de víctimas que esperan años o que los acusados quedan libres, pero alguien que perdió a una hija no va a estar conforme", aseguró Pablo.

Fuentes judiciales informaron a Télam que en los alegatos de la semana pasada la fiscal Noemí Carreira solicitó al TOC 3 la pena de 18 años de cárcel.

En cambio, el abogado que representa como particular damnificado a la familia de Ramírez pidió una pena de 35 años de prisión para Saucedo aunque por el mismo delito, mientras que el abogado defensor de Saucedo pidió su absolución.

Previamente Saucedo declaró ante el TOC 3 y negó ser el autor del crimen, que lo adjudicó a otro joven.

En tanto, un testigo que declaró previamente aseguró haber visto a Saucedo dispararle a Chiara.

El crimen se registró en la madrugada del sábado 18 de septiembre de 2021 en una vivienda situada en Charlone y Rafael Obligado, en la denominada Villa Hidalgo, partido de San Martín, en la zona norte del conurbano.

Según las fuentes, mientras Ramírez participaba de una fiesta junto a un grupo de personas comenzó una pelea.

La joven subió a un remís para retirarse del lugar pero recibió un balazo en la cabeza, a la altura de la nuca, por lo que el conductor la llevó a un centro asistencial de la zona.

"Chiara fue a una fiesta con dos primos. Casi al finalizar la misma, ve una discusión adentro entre dos o tres personas, se pide un remís antes de que sea más grave, y al subirse al remís, sale disparando Alejo Saucedo, apuntándole a otro joven, quien se tira adentro del remís donde iba mi hija, que justo iba arrancando, y (Saucedo) dispara sin medir consecuencias, sin importarle la vida del que matara", relató el padre de la joven.

Según los voceros, la chica falleció a los pocos minutos de haber ingresado como consecuencia de las lesión sufrida.

Cuatro días después Saucedo se entregó a la Policía, luego de que los investigadores realizaran varios allanamientos con resultado negativo.

Tras ser indagado por la fiscal Diana Mayko, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial San Martín, el joven quedó detenido y posteriormente se le dictó la prisión preventiva.

Pablo Ramírez se refirió a Chiara como una persona "tan especial, tan buena. Buena hija, sobrina, prima, amiga, siempre pensando en el otro, siempre uniendo a la familia, a los amigos".

"Siempre en las malas estaba ella ahí para levantarte como sea, era perfecta, no tenía maldad, no era para este mundo cruel donde la traje", expresó el padre de la joven asesinada hace poco más de un año y medio. (Télam)