La justicia condenó hoy a 16 años de prisión a un joven apodado "Cara Cortada" por el asesinato de otro, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en marzo último, días después de haber desaparecido en la localidad de Godoy Cruz, Mendoza, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Franco "Cara Cortada" Ábrego (26), quien fue declarado culpable del delito de "homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego", durante un juicio abreviado en el que admitió ser el único responsable del crimen de Lucas Ampuero (25).

Durante la audiencia realizada esta mañana en el Polo Judicial Penal de Mendoza, Ábrego (26) admitió su responsabilidad ante la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, con quien su defensa acordó la condena de 16 años de prisión, homologada por la jueza mendocina Mirna Montaldi.

Si bien en el marco de la misma causa fue detenida hace dos semanas la madre de "Cara Cortada", Nora Beatriz Díaz, como presunta partícipe del homicidio, con la declaración de culpabilidad de Abrego como único responsable, quedó desvinculada del caso, explicaron las fuentes.

El hecho se dio conocer cuando la familia de Ampuero denunció su desaparición el 26 de febrero último y unos días después, el 3 de marzo, los investigadores encontraron un cuerpo desmembrado.

El cadáver tenía tatuajes similares al los que tenía el joven buscado y luego el resultado de ADN confirmó que se trataba de él.

Ampuero salió aquel domingo de la vivienda que compartía con su madre y desde entonces no se lo volvió a ver, por lo que los familiares radicaron la denuncia por averiguación de paradero.

En base a dichos de testigos se estableció que el joven había sido visto con Ábrego, un conocido delincuente de la zona, vinculado a la comercialización de drogas y con antecedentes penales.

La policía comenzó entonces la búsqueda de Ábrego, quien el 6 de marzo se entregó en una escuela en la localidad de Rivadavia.

"Yo no fui, no tengo nada que ver, por eso me entregué, siempre me culpan a mí", dijo el acusado al momento de ser aprehendido, aunque finalmente terminó por admitir su responsabilidad en el juicio abreviado.

En su momento, "Cara Cortada" fue señalado como uno de "los Angelitos de Jaqui", en relación a Sandra Jaquelina Vargas, condenada en 2016 a 15 años de prisión por tráfico de drogas y lavado de dinero. (Télam)