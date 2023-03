Vecinos de un barrio del macrocentro de la ciudad de Santa Fe colocaron pasacalles dirigidos a los "chorros" , a quienes les advierten que están "armados" y que electrificaron tapiales y alambrados, luego de que aumentaron los robos en la zona.

Se trata de vecinos de barrio Escalante, donde se sitúa uno de los principales parques de la zona centro-norte de la capital santafesina, que colocaron leyendas intimidatorias para los ladrones en coloridos pasacalles.

"Peligro vecinos armados", indica un cartel colocado en la esquina de Regis Martínez y Pasaje Ingenieros, que añade: "vecinos cansados, unidos y en alerta contra la delincuencia. Estamos atentos Sr. delincuente, nosotros nos cuidamos entre vecinos", junto a un dibujo de un hombre con antifaz y una bolsa amarilla, que representa a un ladrón.

Otro de los carteles indica: "Sin respuestas oficiales, la seguridad la ponemos nosotros" y agrega: "Atención chorros, tapiales y alambrados electrificados. El que avisa no traiciona".

Los vecinos explicaron a los medios que la idea surgió ante la necesidad de visibilizar la problemática que afecta al barrio, con constantes robos en casas y comercios.

"La inseguridad que tenemos, no solo en este barrio, sino en todo los barrios de la ciudad, ya no se puede soportar, por lo que buscamos visibilizar lo que pasa y decidimos esto entre todos los vecinos", indicó un hombre residente en barrio Escalante.

Otros de los consultados hablan de "zonas liberadas" y pusieron como ejemplo al parque Escalante, habitual lugar de reunión de los chicos de la zona, ya que allí pueden jugar al básquet, al fútbol y también andar en bicicleta.

“No podés salir, no podés disfrutar de la calle, no podés largar a tu hijo a que juegue en la plaza. Hay miedo cuando van a la escuela a la mañana. El foco es la plaza Escalante porque ahí no hay seguridad“, declaró otro de los vecinos.

Los pasacalles fueron colocados en las últimas horas debido a la proliferación de robos, en algunos casos cuando los habitantes de las casas están durmiendo, o como le ocurrió a una anciana de 92 años, a quien le robaron gran cantidad de pertenencias.

“La movida de los pasacalles se lanzó por robos dentro de las viviendas. En una casa robaron tres veces y en otra entraron con la gente en el interior. Hay mucha gente mayor viviendo y si no nos cuidamos nosotros, es difícil“, añadió otro de los vecinos consultados.

(Télam)