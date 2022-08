Con la declaración de cuatro nuevos testigos por parte de la fiscalía continúa hoy el tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, cometido hace casi 20 años en el country Carmel de Pilar, que tiene al exvecino Nicolás Pachelo y a dos exvigiladores como acusados de robo seguido de homicidio, informaron fuentes judiciales.

La decimosegunda audiencia comenzará a las 10.30 en la sala ubicada en el entrepiso de los tribunales de San Isidro, situados en la calle Ituzaingó 340, de ese partido del norte del Gran Buenos Aires.

Según adelantaron las fuentes judiciales a Télam, los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González convocaron para hoy a cuatro testigos vinculados al entorno de la pareja de Carlos Carrascosa y María Marta García Belsunce, para sumar pruebas contra los acusados.

En la última jornada del juicio declaró un hermano de la víctima, el periodista y abogado Horacio García Belsunce (h), quien a la salida de los tribunales aseguró que está “convencido” de que Pachelo (46) asesinó de seis disparos a María Marta.

“En primer lugar, quiero decir al tribunal que este no es un día cualquiera, que estuve casi 20 años esperando que llegue este día para poder decir todo lo que tengo que decir y para que el asesinato de mi hermana no quede impune", dijo Horacio García Belsunce ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro.

El testigo explicó que en esa época era "amigo" de Roberto Ribas, y cuando alguien le dijo que el penalista era el abogado de Pachelo le pidió una reunión.

"Nos encontramos y sin que yo le hubiera dicho nada, me dice: 'Ahí hay un malandra del que yo soy abogado, Pachelo, un pibe bravo, complicado'", expresó.

"Me preguntó '¿cuántos tiros tiene María Marta?'. Le digo cinco y el 'pituto' (por la bala que rebotó en el cráneo de la víctima, quedó en la escena y fue descartada por un inodoro). Y me dice: 'Le podría haber bajado el cargador entero porque es capaz. Es muy raro porque no me llamó. Cualquier cosa que yo sepa te llamo', y terminó la reunión".

Tras ese encuentro, García Belsunce aseguró que se reunió con el fiscal Molina Pico, a quien le aportó información sobre Pachelo y de lo que hizo el ahora imputado "antes, durante y después" de ese día dentro de Carmel.

"Vaya a saber dónde carajo se lo llevó (Molina Pico), no lo sé. Siempre sostuvimos que se tenía que investigar esa línea (…) Molina Pico es el gran encubridor de este asesinato", sentenció.

Además de Horacio también declaró la hermana mayor de María Marta, María Laura García Belsunce, quien sostuvo que fue amenazada en dos oportunidades por Pachelo, por lo que solicitó al tribunal que el imputado esté ausente en la sala durante su exposición.

La jornada se completó con los testimonios de dos especialistas en psicología quienes le realizaron evaluaciones a Pachelo en 2003.

En este tercer juicio por el crimen, la fiscalía apunta a demostrar que Pachelo mató de seis balazos en la cabeza a María Marta cuando lo sorprendió robando en su casa el 27 de octubre de 2002, y con la colaboración de los exvigiladores Norberto Glennon (57) y José Ortiz (45), también imputados en este debate. (Télam)