Un grupo de alumnos de la escuela donde asistía Morena, la niña de 11 años que murió hoy de un paro cardiorrespiratorio luego de ser víctima de un asalto cometido por motochorros, expresaron su dolor por lo sucedido y reclamaron, junto a sus padres y vecinos del partido bonaerense de Lanús, "justicia" por su muerte.

"Era como mi hermana. Era buena, graciosa, siempre jugaba conmigo. No puedo con tanto dolor. Tardó una banda la ambulancia. Se la llevaron y como a las 11 de la mañana nos dieron la noticia de que perdió la vida", contó a la prensa Priscila, la mejor amiga de Morena Domínguez (11), mientras rompía en llanto en la puerta de la Escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3500, de la localidad de Villa Diamante.

A continuación, la niña, que asistía a sexto grado de la primaria con la víctima, agregó profundamente emocionada: "Vive cerca de la escuela, a unas seis cuadras. A veces venía con el papá en moto, hasta que empezó a venir sola porque él trabaja. Queremos justicia".

A su lado, se encontraba su madre, quien afirmó haber asistido a Morena luego del robo.

"Por la remera me di cuenta que era compañera de mi hija. Estaba la nena débil y no se podía levantar. Le hicimos upa y la trajimos hasta el colegio. Ella se desesperaba mientras esperábamos la ambulancia", recordó la mujer.

Junto a ellas, un grupo de vecinos, padres y compañeros de la estudiante lamentaban con tristeza el fallecimiento de Morena, mientras portaban carteles amarillos y verdes que decían "Justicia por Morena".

Entre los presentes se encontraba Damián, uno de los testigos del robo, quien rememoró el hecho en diálogo con los medios.

"Veo que una nena está colgada de una moto, luchando por la mochila. Les tiro el auto encima a los de la moto, no para pegarle porque estaba la nena. Se suben arriba de la vereda y me apuntan con un revolver. No llegué a ver si tenían patente. Después volví y había otro señor que la ayudaba. No la vi desvanecida, la vi mareada. No vi si se cayó al piso. Todos los días están robando acá", señaló.

Por otro lado, una madre de un compañero de la niña consideró que "los chicos quedarán marcados" y aseguró que "ya no se puede caminar por el barrio" por la cantidad de robos.

"More era compañerita de mi hijo. Hoy él vio cómo le hacían RCP, es un dolor muy grande. Es un gran dolor, puede ser tu propio hijo. Vamos y venimos en auto a todos lados con mi cuñada porque ya no se puede caminar por acá. No pueden salir a andar en bici, como años atrás que salían", exclamó una de las vecinas del colegio en diálogo con el canal C5N. (Télam)