Los alegatos en el marco del juicio a seis policías por el crimen del adolescente Joaquín Paredes, quien fue asesinado durante un operativo de seguridad en octubre de 2020 en la localidad cordobesa de Paso Viejo, comenzarán mañana en los tribunales de Cruz del Eje, informaron fuentes judiciales.

La audiencia prevé la exposición final por parte de la fiscal Fabiana Pochettino, luego seguirá el abogado querellante Claudio Orosz, y finalmente cerrarán esta etapa los abogados defensores de los seis imputados.

En el banquillo de los acusados estarán los policías Maykel Mercedes López (25) y Iván Alexis Luna (26) Enzo Ricardo Alvarado (29), Jorge Luis Gómez (34), Ronald Nicolás Fernández Aliendro (27) y Daniel Alberto Gallardo (43).

De los seis policías que llegaron a juicio, López es el único que se encuentra detenido y enfrenta una acusación por "homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y coautor de lesiones graves en agresión agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real".

MIRÁ TAMBIÉN Detienen a un prófugo acusado de un robo y secuestro cuando fue a votar en Tres de Febrero

Luna, en tanto, está acusado por "lesiones graves en agresión agravadas por el uso de arma de fuego y disparo de arma de arma de fuego"; mientras que Alvarado, Jorge Luis Gómez y Aliendro enfrentan cargos por "omisión de los deberes" y "disparo de arma de fuego calificado".

Al respecto, el abogado Jorge Sánchez del Bianco, defensor de López, adelantó a Télam que pedirá la "absolución o una pena similar a la que se impone por un homicidio culposo", al considerar que su defendido "actuó en el marco de su actividad funcional".

"En segundo lugar, podríamos plantear la nulidad de esta nueva acusación porque ni siquiera dio razones (la fiscal) de por qué lo hace, pero no vamos a dilatar más el proceso, y por esa falta de razones creemos que en el hipotético caso de que haya una condena, no sea con la figura calificada sino agravada, que no habría motivos para alejarse muy por arriba del mínimo de pena", expresó a esta agencia Sánchez del Bianco.

Fuentes judiciales indicaron que se espera que los alegatos se extiendan entre el lunes y martes, día en que el que se conocerá la sentencia.

MIRÁ TAMBIÉN Detuvieron a tres prófugos que se presentaron a votar en la ciudad de Buenos Aires

Por otro lado, los jueces camaristas Ángel Francisco Andreu, Javier Rojo y Ricardo Arístides advirtieron que antes de los alegatos habrá una indagatoria sobre la nueva calificación legal que planteó la fiscal acusadora Fabiana Pochettino, además de receptar un testimonio pendiente de una mujer que fue testigo presencial de los hechos.

En la octava audiencia, la fiscal Pochettino había solicitado "agravar" la calificación legal de los imputados y que se los considere "partícipes necesarios del homicidio calificado, por abuso de sus funciones y por tratarse de miembros policiales" en perjuicio de Paredes (15), y en grado de "tentativa reiterado" por el riesgo que represento para el resto de las personas que estaban con la víctima.

De acuerdo con los datos de la acusación, la madrugada del 25 de octubre un grupo de policías se trasladó hasta la plaza de Paso Viejo, una localidad de unos mil habitantes, luego de ser alertado sobre una reunión de jóvenes en ese lugar mientras regía el aislamiento.

Cuando los efectivos llegaron al lugar se produjo una discusión con los jóvenes que, de acuerdo con la pesquisa, derivó en una balacera por parte de los policías, quienes efectuaron al menos siete disparos.

De los peritajes realizados durante la pesquisa surgió que cuatro balazos se realizaron con el arma del agente Iván Alexis Luna y tres con la del agente López, entre ellos el que impactó en la espalda de Paredes y le provocó la muerte.

Otro de los disparos, en tanto, se incrustó en el brazo de Brian Brandon Villada (15), quien debió ser asistido en un centro de salud pública, aunque en este caso no se pudo determinar de qué arma partió el tiro. (Télam)