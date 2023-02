Dos policías bonaerenses comenzarán este lunes a ser sometidos a un juicio con jurados populares como acusados del crimen del músico Diego Cagliero, quien en mayo de 2019 fue asesinado de un balazo durante una persecución en la localidad bonaerense de Martín Coronado, partido de Tres de Febrero, informaron hoy fuentes judiciales.

Sobre el juicio, Adriana García, madre de la víctima, contó hoy a Télam que sigue teniendo "un descreimiento total de la justicia", pero que, al mismo tiempo, "siente la esperanza que los acusados van a ser condenados".

En el banquillo de los acusados estarán los policías Rodrigo César Exequiel Canstatt (26) y Sergio Darío Montenegro (34), y se estima que el debate se desarrollará hasta el 17 de febrero en la planta baja del edificio judicial situado en la calle Ricardo Balbín 1753, de San Martín.

El proceso estará a cargo del juez Marcelo José Machado, presidente del Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de San Martín, y este lunes a alas 9 se llevará a cabo la audiencia de selección del jurado popular.

Mientras que la acusación estará cargo de la fiscal María Fernanda Billone, quien imputa a Canstatt y Montenegro de los delitos de "homicidio agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad".

A su vez, Montenegro también está acusado de la "tentativa de homicidio" de Mauro Tedesco, un joven que acompañaba al músico al momento del hecho.

Ambos acusados llegan al juicio en libertad.

"No sé lo que me va a pasar cuando vea a los acusados cara a cara en la sala, solo sé que estoy buscando justicia por mi hijo para que descanse en paz. Mi nieto hoy no tiene a su padre y eso duele todos los días", señaló Adriana.

La mujer añadió que mañana en la entrada al tribunal se realizarán un acto con suelta de globos en memoria de Diego (30).

Una de las consignas que la familia de la víctima sostiene en cada uno de los actos y homenajes es que Cagliero se trató de "otra víctima del gatillo fácil de la Policía Bonaerense".

Por su parte, el abogado de la familia Cagliero, Fernando Sicilia, dijo a Télam que pedirán que los acusados sean condenados por "homicidio agravado", al tiempo que estimó que "la defensa va intentar implantar que antes hubo un robo".

"También van a decir que Diego estaba armado. Pero nada de lo que declararon los dos efectivos cierra porque las pericias demuestran que fueron todos los disparos policiales", recordó.

"A Diego le plantaron un arma de plástico. Todo fue una causa armada y lo vamos a demostrar. Ellos van a ir por una legítima defensa o un exceso en los deberes de funcionarios públicos", finalizó el letrado.

El crimen Cagliero fue cometido el 19 de mayo de 2019 por la noche, cuando un grupo de ocho jóvenes llegó en una camioneta con el logo de la empresa AYSA al supermercado "Día" ubicado en Perón al 7300, de Martín Coronado, partido de Tres de Febrero.

Seis de esos muchachos agarraron hamburguesas y bebidas alcohólicas y se quisieron ir sin pagar del local, lo que generó en la vereda una discusión con el personal de seguridad del comercio, por lo que descartaron parte de la mercadería, pero se llevaron el alcohol.

De acuerdo al relato de un vigilador, uno de los jóvenes le dijo "ojo que te pego un tiro", pero en ningún momento nadie de los imputados exhibió un arma de fuego.

Desde el supermercado dieron aviso al 911 y así se montó un operativo cerrojo y una persecución que culminó cuando varios patrulleros de la comisaría 5ta. de Eufrasio Álvarez y del Comando de Patrullas local interceptaron la camioneta a unas 17 cuadras, en la esquina de Campo de Mayo y avenida Márquez.

Los policías aseguraron que escucharon tiros y los repelieron con disparos, uno de los cuales le dio en el pecho a Cagliero.

La investigación de la fiscalía, en tanto, se centró en determinar a través de peritajes si existió ese supuesto primer disparo desde la camioneta que alegaron los policías o si, como finalmente fue comprobado, fue un tiro de un agente que estaba del otro lado de donde venía la persecución.

En tanto, el expediente fue desdoblado en dos: por un lado, se investiga el supuesto "robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda", por el cual quedó detenido un joven con antecedentes penales, y otro por el homicidio del músico. (Télam)