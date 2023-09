El juicio contra un joven por el femicidio de su expareja, atacada con un arma blanca en noviembre de 2020, en la localidad salteña de La Merced, comenzó hoy y el imputado se abstuvo de declarar, informaron fuentes judiciales.

La Sala VII del Tribunal de Juicio, integrada por los jueces Paola Marocco, Javier Araníbar y Federico Diez, está a cargo de la audiencia de debate que comenzó hoy contra Oscar Emanuel Rodríguez (28), imputado del delito de “homicidio triplemente calificado por la relación de pareja preexistente, alevosía y por mediar violencia de género”, en perjuicio de Milagros Melina Flores (24).

Por el Ministerio Público interviene la fiscal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, mientras que la defensa está a cargo de Rodrigo Palazzo.

Durante la primera jornada se concretó la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio, tras lo que el imputado se abstuvo de declarar y comenzó la recepción de pruebas testimoniales.

Hoy comparecieron la madre y el padrastro de la víctima, un efectivo policial y vecinos de la localidad de La Merced, ubicada a 25 kilómetros al sur de la capital salteña, donde ocurrió el hecho.

La madre de la víctima sostuvo que conocía a Rodríguez por su apodo “Chuky” y que luego su hija le contó que estaban saliendo.

Explicó que Melina le mencionó que él había comenzado a hablarle cuando volvía del colegio y con el tiempo iniciaron una relación que ella no aprobaba porque no le gustaba el entorno del muchacho, y por esa razón Rodríguez no iba a su casa.

La testigo dijo que la pareja tuvo una hija y que, en un primer momento, él no la quiso reconocer, pero luego del nacimiento ambos convivieron alrededor de dos años en un inmueble ubicado a dos cuadras de su domicilio, aunque era una relación inestable.

Luego, sostuvo que unas dos semanas antes del hecho Melina había decidido terminar con Rodríguez y quedarse definitivamente en su casa, y manifestó que su hija trabajaba en una finca y estudiaba en un terciario en la localidad El Carril, por lo que ella se hacía cargo de cuidar a su nieta, que en el momento del hecho tenía 3 años.

Además, dijo que Melina le contó que estaba cansada del acusado y que tenían problemas por sus celos, su desconfianza y porque no aportaba económicamente para el sustento de la niña.

En tanto, mencionó que su hija había denunciado a Rodríguez en una oportunidad por hechos de violencia, y sostuvo que le había inventado a su expareja que estaba saliendo con alguien para que se alejara de ella, porque él no quería aceptar la ruptura y la acosaba.

Sobre el día del hecho, relató que la joven salió temprano para ir a trabajar a la finca y regresó al mediodía para buscar a su hija, que estaba en casa de la familia de Rodríguez.

Contó que el imputado las acompañó hasta su domicilio, pero no se quedó, y que Melina almorzó y salió de regreso a la finca, para continuar la jornada laboral.

“Al rato escuché un disturbio afuera. Una nena vecina llegó gritando, diciendo que la estaban matando a mi hija. Corrí y la vi tirada, agonizaba, estaba llena de sangre. Una vecina la había socorrido poniéndole unos paños en el cuello para detener la sangre. Mi marido llamó a la ambulancia”, recordó.

Finalmente, sostuvo que en el lugar había varias personas, pero no alcanzó a ver al imputado y pudo observar un cuchillo tirado junto a su hija.

El hecho que se juzga ocurrió el 12 noviembre de 2020, en un terreno baldío ubicado en el barrio San Nicolás, de La Merced.

Ese día, después del mediodía, el acusado interceptó a su expareja y le causó múltiples lesiones con un arma blanca en la zona del abdomen, el cuello, los brazos y las piernas.

Los pedidos de auxilio de la víctima alertaron a vecinos y transeúntes, que acudieron en su ayuda, mientras que el agresor arrojó el cuchillo cerca de la joven y se dio a la fuga.

Flores fue trasladada al hospital San Bernardo, de la capital salteña, donde falleció el 16 de noviembre por shock hipovolémico por lesión vascular grave con arma blanca, y Rodríguez fue encontrado en su domicilio, lesionado en ambas muñecas, por lo que debió ser hospitalizado. (Télam)