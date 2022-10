En una celda compartida, con una rutina diaria de ejercicios, analizando detalladamente las causas en la que está imputado, Nicolás Pachelo pasa sus días en un penal platense donde está detenido como acusado del crimen de María Marta García Belsunce y una serie de robos a countries entre 2017 y 2018.

El acusado está alojado en la Unidad 9 de La Plata del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) donde comparte una celda con otros dos internos y distribuye gran parte de su día entre el deporte y la minuciosa lectura de los cuerpos de la causa.

"Hago ejercicio, juego al rugby, corro 40 minutos, hago pesas", dijo Pachelo en una entrevista con Télam, en la cual aseguró que "se adaptó" a vivir entre personas que están detenidas o cumpliendo condenas por distintos delitos.

Si bien está alojado con el resto de la población carcelaria -"con chorros y no evangelistas", aclara que "nunca tuvo problemas" en los penales en los que estuvo.

"Hay pibes que mataron policías, que hicieron robos, entraderas, etcétera. Saben que no soy ningún pelotudo, aunque también saben que no soy como ellos. Yo me adapté, pero te sacan la ficha", explicó.

Pachelo contó que desde los 12 años se crió prácticamente en la calle: "En Avenida Del Libertador, pero en la calle: Fui skater, paseador de perros y me juntaba con los vagos de Caballito, de Villa Lugano".

Con 46 años, ya pasó también por la Unidad 23 de Florencio Varela, donde realizó distintos cursos que propone el SPB, entre ellos de economía social, de carpintería, de reparación de computadoras y computación.

Hoy lamenta haber perdido el presentismo de las clases de periodismo que estaba tomando, ya que coinciden con las jornadas del juicio por el homicidio de García Belsunce.

"Estoy con la causa todo el día. Anoto, leo… tengo tres cuerpos en mi celda, para saber en qué momento aparezco yo en todo esto", sostuvo Pachelo, quien añadió que también pasa tiempo viendo videos de entrevistas relacionadas al caso y leyendo la novela "El jugador", del escritor ruso Fiódor Dostoievski.

Los días que tiene que presentarse en las audiencias por el juicio por el crimen de María Marta, Pachelo se despierta a las tres de la madrugada, lo trasladan desde la Unidad 9 hasta el penal de Olmos, donde un móvil del SPB recorre los 84 kilómetros que lo separan de los tribunales de San Isidro.

Con respecto a las visitas que recibe, Pachelo contó que solo va la mujer con la que está en pareja desde hace ocho años y que fue él quien le pidió a sus hijos que no vayan para "no exponerlos" al ambiente carcelario.

"No quiero que mi gente se exponga a cosas como que la desvistan. Quizás estás tomando un mate y al lado entran a los tiros porque a un loco se le dio por golpear a su mujer, esas cosas pasan en la cárcel...", contó.

Pachelo es padre de tres hijos de 26, 23 y 22 años, producto de su matrimonio con su exesposa Inés Dávalos Cornejo, a quien conoció a los 19 cuando ella era una adolescente de 17.

El exvecino del Carmel contó que uno de sus hijos sufre una enfermedad "muy jodida" llamada distrofia muscular de Duchenne, "que es progresiva y terminal, por lo que hoy está postrado en una casa y mueve solamente del cuello para arriba".

El acusado del crimen de María Marta contó que luego de salir de prisión en 2008, tras cumplir pena por distintos robos a casas de allegados y amigos en el ámbito de la Capital Federal, viajó con su familia a China y vivió cuatro meses allí para que su hijo fuera sometido a un tratamiento de células madres

"Nos dijeron que tenía cinco años más de vida. Ahora está viviendo con su madre en un PH que les compré, así que está teniendo una sobrevida de más de 10 años", contó Pachelo.

Los dos hijos menores no quieren ver a su padre a diferencia del mayor, con quien se contacta por teléfono desde el penal. (Télam)