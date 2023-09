Un niño de seis años resultó herido de bala cuando el auto en el que se encontraba con su familia fue atacado a tiros por un hombre que circulaba en otro vehículo, al parecer como consecuencia de una pelea ocurrida durante un partido de fútbol, en la localidad bonaerense de Castelar

El agresor fue detenido y habría argumentado que tuvo una pelea con el padre del menor, aunque este admitió haber estado presente en el hecho, pero aseguró que no tomó parte de la reyerta. El hecho ocurrió el sábado último al mediodía en la esquina de Betdeber y Miró, en la zona sur de esa localidad del partido de Morón

El chico, llamado Bautista, circulaba con su padre, Fernando, y su madre, Melody, a bordo del Fiat Siena de la familia, cuando en sentido contrario se movilizaba a bordo de su auto BMW Federico Fernández

Al ver a Fernando, Fernández dio una vuelta en U y empezó a seguir a la familia

A los pocos metros le cruzó el auto, sacó un arma y comenzó a disparar. Fue en medio de la balacera que uno de los tiros impactó contra la ventanilla del menor, que estaba en el asiento trasero, y las esquirlas le rozaron la cara y la ceja derecha. Ante esta situación desesperante, las víctimas escaparon hacia el domicilio familiar y luego trasladaron al menor hasta la unidad de urgencias de un hospital cercano. En el lugar confirmaron que el niño de seis años se encontraba fuera de peligro y que se le realizaron las curaciones pertinentes: "De milagro, las esquirlas no le provocaron la muerte", expresaron desde el centro de salud

"Doblé por la calle Betheder en dirección a Gabriel Miró y Federico Nicolás Fernández, a quien todos conocen como ´El Narigón. Me cruzó el vehículo, bajó y directamente disparó aproximadamente a tres metros mío", reveló Fernando al sitio Primer Plano. Melody, la mamá del nene, se mostró furiosa por el ataque: "Esto fue un intento de homicidio contra mi hijo y exijo justicia". "El nene está vivo de milagro y el atacante detenido. Pero no le hicieron peritaje del auto, que me dijeron que me lo lleve a casa, tampoco le allanaron la casa para buscar el arma y lo agarraron porque se entregó", detalló. Fernando aseguró que presenció una pelea en una cancha de fútbol cinco, en la que se encontraba involucrado el agresor, pero aseuró que él no tomó parte

El hombre dijo que Fernández sólo alcanzó a decir "te voy a matar antes de abrir fuego"

El padre del chico dijo que tuvo dificultades para denunciar el hecho porque existe relación del agresor con la Policía local. "La hermana tiene una relación con el oficial de calle de la comisaría y encima él tiene un taller y les arregla los patrulleros", agregó en diálogo con el canal América. También advirtió que "es una persona muy conocida que suele tener probemas con los vecinos"

