Nicolás Pachelo tenía previsto presentar hoy sus testigos para intentar evadir la acusación como asesino de María Marta García Belsunce, pero finalmente esto no sucedió y fue motivo de pelea entre sus abogados y los fiscales del caso, que incluyó además un llanto. Es que luego de varias semanas de juicio donde desfilaron testigos citados por la fiscalía, este miércoles la defensa de Pachelo iba a comenzar a convocar a los testigos los cuales supuestamente juegan a su favor

La sorpresa llegó cuando el presidente del Tribunal Oral Criminal 4 de San Isidro, Federico Ecke, le preguntó a la abogada de Pachelo, Raquel Pérez Iglesias, sobre quienes iban a presentar a declarar

La abogada dijo que ella había citado para las 15 al ex comisario Anibal Degastaldi, un enemigo público de la familia Belsunce pues en varias declaraciones aludió a la supuesta responsabilidad que tuvieron en el asesinato de María Marta García Belsunce

No obstante, la letrada aclaró que por pedido de los fiscales había optado por "patear" la declaración para el próximo miércoles porque los representantes del Ministerio Público le dijeron que era algo que iba a demorar toda una jornada y no iba a alcanzar con solo unas horas por la tarde. Pero el fiscal Patricio Ferrari dijo que él no le había pedido eso y desconoció esa charla que habían mantenido fuera de la sala de audiencias. La abogada reaccionó primero con cara de sorpresa, luego tratándolo de "mentiroso" al fiscal Ferrari y finalmente rompió en llanto porque dijo sentirse "impotente". Rápidamente, otro de los fiscales desvió la conversación, pero la abogada Iglesias seguía bufando y despotricando por lo bajo, po r lo que hubo un tenso cruce e intervino el Tribunal. El juez Ecke les reprochó tanto a la defensa como a la fiscalía que ellos eran quienes manejaban la agenda y no aquellos, y se mostró molesto por la pelea entre las partes, una de las tantas que se dieron a lo largo del juicio. SOF/SPC NA