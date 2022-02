El abogado penalista Rubén Ernesto Carrazzone aseguró hoy que es inocente, solicitó la absolución y realizó el pedido de inmediata libertad, al ejercer su propia defensa en su alegato ante el tribunal que lo juzga como presunto autor del femicidio de su pareja Stella Maris Sequeira, cuyo cadáver nunca fue hallado y que se presume ocurrió en diciembre de 2016 cuando la mujer desapareció de su vivienda del partido bonaerense de Ezeiza.

En las casi siete horas que alegó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata, fue el propio Carrazzone quien ejerció su defensa de manera virtual desde la cárcel en la que permanece alojado, asistido por el abogado Pablo Fernando Cuomo, y dijo que la fiscalía y la querella sostuvieron una “visión imaginativa de los hechos”.

“Ha sido una burda, una vil y una miserable farsa, una farsa disfrazada de procedimiento judicial”, dijo el acusado al iniciar su alegato ante los jueces Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Fernando Canero, en relación a la investigación llevada adelante por la justicia.

“Un farsa que se llevó en mi contra y fundamentalmente contra Stella, a quien nadie buscó”, sostuvo el letrado.

En varios tramos del alegato, Carrazzone se refirió a la querella y a la fiscalía interviniente como una “comparsa acusadora”, lo que motivó que el presidente del tribunal le llamara la atención.

“Le voy a pedir que modere la forma en que se refiere a la fiscalía y la querella”, expresó el juez Esmoris.

No obstante, el imputado insistió: "El fiscal pidió reclusión perpetua hacia mi sin haber leído la causa y eso es un disparate que no tiene que pasar desapercibido, lo del señor fiscal fue lamentable".

A su vez, Carrazzone mencionó que, además de estar desprovista de pruebas, la acusación “está montada sobre lo que entendemos es el odio de género”.

“Así como se dice que algunos hombres actúan con violencia de género, yo digo que en este caso se ha actuado por mujeres en mi contra por odio de género”, sostuvo el letrado, quien afirmó: “Me tienen a mi acá y no tienen otra cosa que hacer que venganza de su dolor”.

El abogado penalista hizo el pedido de que las grabaciones de las audiencias del juicio sean publicadas a través de la plataforma de contenidos digitales YouTube, dado que consideró que hasta el momento solo se difunde la versión de los hechos expuesta por la querella de manera "maliciosa".

"Montar una acusación a reclusión perpetua diciendo que acá hubo violencia de género ante la gran cantidad de prueba en contra, sinceramente no ha sido serio", indicó.

Por último, el abogado aseguró que "no se acreditó el cuerpo del delito, no hay un solo vestigio de un ataque fatal".

"No pueden describir la materialidad ilícita ni de qué forma me desprendí de un cuerpo o en qué vehículo al menos, lo único que pueden decir es que borré las pruebas. ¿Me la comí a Stella? No se pudo probar nada, la inocencia de Carrazzone no fue ni rozada", dijo el acusado y concluyó: "Solicito la absolución y la inmediata libertad, solicito no volver más al penal, creo que fue suficiente el tiempo que estuve".

Tras la audiencia que duró unas siete horas, el TOF 3 pasó a un cuarto intermedio para el próximo miércoles a las 9.30 con las réplicas de las partes.

La semana pasada, el fiscal de juicio Hernán Schapiro y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, solicitaron que el penalista sea condenado a prisión perpetua.

Ambos fiscales federales alegaron durante más de tres horas y, al pedir la pena máxima, consideraron al abogado autor penalmente responsable de los delitos de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido mediando violencia de género (femicidio) y por el vínculo, en concurso real con la falsa denuncia” de un secuestro, que para la Justicia, nunca existió.

La calificación y la pena solicitada por la fiscalía coinciden con el pedido que dos días antes formuló la querella de la familia de la víctima, representada por la abogada Raquel Hermida Leyenda.

El debate comenzó el 31 de marzo del año pasado y es llevado adelante por la Justicia Federal, ya que inicialmente el caso fue investigado como un presunto secuestro extorsivo, debido a que el abogado denunció que había recibido un llamado para que entregara dinero si quería recuperar a su mujer, lo que finalmente se desestimó.

La víctima, quien convivía desde hacía 15 años con el penalista, desapareció el 29 de diciembre de 2016 de su casa de la calle El Ombú 786, del Barrio El Trébol del partido bonaerense de Ezeiza, en el sur del conurbano.

El abogado denunció el hecho recién el 31 de ese mes y, un día después, aseguró haber recibido un llamado extorsivo en el que supuestamente le exigían 80.000 dólares para liberarla.

Sin embargo, la pesquisa determinó que se había tratado de una falsa denuncia, tendiente a entorpecer la investigación y ocultar el femicidio.

Finalmente, Carrazzone fue imputado por el crimen, pese a que el cadáver de la víctima nunca fue hallado. (Télam)