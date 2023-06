Un grupo de Bomberos de El Bolsón se encontraban festejando su día en el cuartel y un hombre se apoderó de los equipos de comunicaciones de un móvil que estaba estacionado afuera del cuartel, pero fue observado a través de las cámaras de vigilancia y detenido por la Policía cuando pretendía subir a un micro para viajar hacia San Carlos de Bariloche. "Realmente estábamos indignados: el sábado por la noche, cuando vamos a guardar los móviles luego del asado que habíamos comido con todos los compañeros y los familiares para festejar nuestro día, nos encontramos con que no estaba el equipo de radio y todo el sistema que comanda la sirena de la unidad de rescate", comentó el jefe del cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Jano Namor. En tanto, añadió que además "quisieron arrancar otra parte del equipamiento y terminaron rompiendo la consola que va embutida" y expresó: "Fue mayor la indignación al ver las cámaras que tiene el cuartel, donde se observa a una persona que viene caminando con total normalidad por la vereda de enfrente, pasa junto a un grupo que estaba fumando afuera, hace una curva de 90 grados y se mete a la camioneta como si nada. Sin embargo, llevaba puesta una capucha y no se veía la cara". El jefe del cuerpo de Bomberos relató que, con el soporte fílmico de toda la cuadra, el individuo fue identificado, se juntaron las pruebas para llevarlas a la Policía y en la noche del domingo fue detenido con todo el equipamiento robado, que ya fue devuelto e instalado nuevamente en el vehículo afectado. "Como no podemos quedarnos sin esa unidad, indispensable para cualquier tipo de rescate, uno de los bomberos armó un equipo de comunicaciones de emergencia y con elementos que fue rescatando", precisó Namor. Según informó Diario Jornada, el comisario Miguel Ángel Mariñanco dijo que "en el marco de la investigación del hecho, una vecina llamó al 911 indicando que en la parada del Vía Bariloche había un hombre esperando el colectivo en una actitud sospechosa y que dentro de las pertenencias llevaba varios objetos de valor". "Rápidamente, se desplazó hasta el lugar un móvil con efectivos y se identificó a un masculino, mayor de edad, tratando de embarcarse en el micro de las 20 hacia San Carlos de Bariloche. Al requisar su equipaje, se constata que tenía varios elementos electrónicos, incluyendo los aparatos denunciados por los Bomberos", indicó. El comisario confirmó luego: "Chequeando el sistema de los preventivos judiciales, durante la última semana también hemos recibido varias denuncias sobre la sustracción de este tipo de elementos". Según se pudo determinar, el sujeto detenido tiene domicilio en el barrio 204 Viviendas de Bariloche y se trata de establecer la fecha en la que llegó a El Bolsón para delinquir y sus posibles vínculos con otros delincuentes de la ciudad, quienes lo habrían alojado mientras duró su estadía en la zona. SOC/KDV NA