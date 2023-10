El ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, denunció que una causa en la que está denunciado el perito David Cohen por haber falseado un informe que causó su detención está paralizada

Se trata de una denuncia de Baratta contra Cohen por la elaboración de un peritaje sobre la importación de gas natural licuado (GNL) que fue confeccionado con información errónea tomada de sitios de internet. El difunto juez Claudio Bonadio dio por válido el peritaje y sobre esa base procesó con prisión preventiva a Baratta, quien estuvo preso en ese expediente junto a, entre otros, el ex ministro Julio De Vido. La Cámara Federal porteña anuló el peritaje, los detenidos recuperaron la libertad y desde 2020 tramita la causa por la denuncia contra Cohen. "El 31 de marzo de 2022 había solicitado varias medidas de prueba que, a nuestro entender, resultan relevantes en orden a terminar de definir la responsabilidad penal del encargado. El juez (Sebastián Ramos) resolvió que se tuvieran presentes", explicó Baratta en un escrito firmado por sus abogados, Jorge Chueco y Rafael Resnick Brenner

"Desde entonces la causa no tuvo movimientos relevantes", advirtió el ex funcionario. Baratta subrayó que tiene "pleno derecho a indicar las diligencias probatorias atinentes a su denuncia y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción y argumentar sobre ellos". Entre las medidas de prueba pedidas por Baratta al juez Ramos hace un año y medio, figuraban la declaración del ex funcionario de la Corte Suprema Luis Ares, quien también fue abogado del propio Cohen

Como funcionario de la Corte, dijo Baratta, Ares "fue quien designara a Cohen como supuesto perito calificado para llevar a cabo su experticia en la causa GNL"

MIRÁ TAMBIÉN Un jubilado salió de su casa una hora y le entraron a robar: se llevaron más de un millón de pesos

"También insistimos en que se llame a prestar declaración testimonial a Mario Baizan, ex funcionario de la SIDE y ex asesor del Ministerio de Seguridad, quien mantuvo numerosas comunicaciones con el imputado a su propio teléfono celular", reclamó Baratta

En ese contexto, explicó que "en la causa GNL el ex juez Bonadio tomó declaración indagatoria a Baratta el 02/10/17 y el 19/10/17 lo procesa con prisión preventiva, y hasta dicha fecha se registraron no menos de cinco comunicaciones entre Cohen y Baizan, las que continuaron profusamente durante los años 2018 y 2019 en el marco de la Causa Cuadernos". "Ningún margen queda para evitar la continuidad de estas actuaciones sobre la base de la búsqueda de la verdad materia por vía de la materialización de las medidas propuestas u otras que pudiera disponer el tribunal", resumió el escrito

NE/KDV NA