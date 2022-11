Un precandidato del espacio que lidera la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dentro de Juntos por el Cambio reveló que un dirigente barrial que estaba con ellos fue atacado a balazos por desconocidos durante un acto realizado en el barrio porteño de Villa Lugano. Marcelo Peretta, precandidato a jefe de Gobierno porteño y secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, reveló que el hecho se produjo el viernes pasado en el complejo de monoblocks Barrio General de División Manuel Nicolás Savio, más conocido como "Lugano 1y2". "Yo me vi tirado y muerto. Te paralizás con algo así", contó Peretta en declaraciones al programa "Tardes Policiales" por XLFM Radio y agregó: "Primero intenté separarlos, porque agarraron a trompadas a nuestro referente, pero cuando vi el arma dije ´acá me quedo´". "Es una locura. No se puede permitir de ninguna manera

Lamentable y tristemente esto pasa en la Ciudad de Buenos Aires y a 40 cuadras de la Jefatura de Gobierno porteño", indicó el también sindicalista. El hecho ocurrió el viernes 28 de octubre cerca de las 17:30 en un acto junto a referentes del espacio que lideran Patricia Bullrich y Miguel Pichetto para llevar propuestas y escuchar las necesidades de los vecinos

En un momento determinado, un grupo de seis o siete personas violentas se acercó y comenzó a insultarlos y según Peretta, estos sujetos le preguntaron al coordinador de la actividad: "¿Qué vienen a hacer acá?". "Él respondió que era un acto político y ya estaba hablado, pero de repente empezaron a golpearlo", contó el gremialista. El coordinador de la actividad se comenzó a defender y el resto del equipo intentó separar a los violentos para contener la situación

Sin embargo, "alguien sacó un arma y disparó cuatro tiros, que hirió a uno de los militantes que estaba allí". La persona herida fue trasladada rápidamente a la guardia del Centro de Salud que funciona en ese barrio y luego llevada al Hospital Santojanni, donde se encuentra fuera de peligro. "Lo podrían haber matado. Se salvó de milagro", contó Peretta, quien explicó que tuvieron que suspender el acto. "Voy a ir de vuelta a Lugano. Tengo que volver. Esperemos que la Policía nos custodie cuando vayamos de vuelta porque los vecinos que necesitan escuchar algo distinto. En esta ocasión los policías llegaron 15 minutos tarde y dijeron que no escucharon los disparos", sostuvo el precandidato. De todas maneras, Peretta no descartó que pueda ser un conflicto político entre militantes de distintos partidos, aunque aclaró: "No me consta si esos violentos responden al Frente de Todos. No voy a acusar porque sí. Se tendrá que investigar". "Igual, sea un tema político o de disputa territorial, está mal en ambos casos y no podemos permitirlo", esta mal en ambos casos y no podemos permitirlo. Asimismo, añadió: "Fuimos a Lugano con la felicidad de llevarle soluciones a uno de los barrios mas postergados de la Ciudad y estos violentos, que se creen dueños del territorio, agredieron y le dispararon a nuestro referente". "No se tolera más una Ciudad así. No puede estar pasando esto", consideró Peretta, quien aseguró que "ya los tienen identificados y poseen antecedentes penales, peor es lo de siempre porque entran y salen como si nada de la cárcel". GAM NA