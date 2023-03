La sucursal del Banco Santa Fe de la localidad de Granadero Baigorria fue baleada por delincuentes que dejaron un mensaje mafioso dirigido al exministro de Seguridad provincial y actual diputado Maximiliano Pullaro, a quien tildaron de "narco" y le dijeron que deje "de hablar de los narcos de Rosario", informaron hoy fuentes judiciales.

"Dejá de hablar de los narcos de Rosario si todos sabemos que vos y tu hermano son narcos", dice el mensaje hallado en el lugar del ataque y que los pesquisas señalaron que estaba destinado a Pullaro, quien estuvo a cargo de la cartera de Seguridad provincial entre 2015 y 2019, y actualmente es diputado y presidente del bloque Evolución en la Cámara baja santafesina.

Esta mañana, mediante su cuenta de Twittert, Pullaro expresó: "Las amenazas no me amedrentaron ni cuando denuncié narcos siendo diputado ni cuando los metimos presos siendo ministro. Vamos a seguir adelante para que los que faltan caer, caigan y que los que están presos, estén aislados. Sé que no estamos solos".

Más tarde, en una conferencia de prensa, el diputado que integra Juntos por el Cambio atribuyó la amenaza al planteo que realizó días atrás para que en las cárceles se diferencie a los presos de alto perfil del resto de la población, y a sus declaraciones acerca de crear una prisión para narcotraficantes.

"Imagino que eso molestó mucho, como cuando expuse a los narcos con nombre y apellido siendo diputado provincial", manifestó.

La balacera, que es la segunda cometida en un lapso de 24 horas contra una sucursal del Banco Santa Fe y la tercera en el último mes y medio, se registró durante la medianoche en la sede de Rivadavia y Chacabuco, de la zona céntrica de Granadero Baigorria, en el Gran Rosario.

Las fuentes judiciales dijeron que en este caso los delincuentes dispararon doce veces contra la entidad financiera situada a pocos metros de la comisaría 24ta. de esa localidad.

Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que, a partir de lo observado en las cámaras de seguridad, el ataque fue ejecutado por dos personas que tripulaban una moto y que luego escaparon.

Los balazos impactaron contra el vidrio blindado que cubre el frente de la sucursal bancaria, mientras que junto a la puerta fue hallado escrito el mensaje intimidatorio.

A raíz del hecho, tomó intervención en la causa el fiscal José Luis Caterina, quien dispuso la participación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por lo que luego de concretar los primeros rastrillajes los agentes dieron esta mañana con cinco vainas servidas en la puerta del lugar.

Además de Pullaro, otras voces de la esfera política se manifestaron sobre lo sucedido y se solidarizaron con el diputado santafesino.

Una de ellas fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien escribió en su cuenta de Twitter: "¡Estoy al lado de Pullaro, frente a los narcos! Nada ni nadie nos va a amedrentar".

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, publicó en su cuenta oficial de Twitter: "Amenazan porque saben que vamos a fondo. Todo mi apoyo a @maxipullaro, el gobierno nacional y de la provincia de Santa Fe tienen que garantizar su seguridad y la de su familia".

También el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) expresó su "más enérgico repudio" a través de un comunicado y aseguraron que Pullaro es "un dirigente comprometido con la lucha contra el narcotráfico que dio muestras de su tarea cuándo ejerció cómo ministro de Seguridad de Santa Fe y que es la convicción que tiene JxC".

Por su parte la diputada provincial y referente del socialismo santafesino, Clara García, expresó su "absoluto repudio a la intimidación que sufrió @maxipullaro".

"Balaceras y amenazas ya son moneda corriente por la inacción del gobierno provincial: comercios, domicilios, escuelas, medios de comunicación, bancos. Defenderemos siempre la democracia y las instituciones", dijo García mediante un tuit.

En tanto, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Granadero Baigorria, Adrián Playa, sostuvo en conferencia de prensa que "no hubo amenazas previas" contra el Banco Santa Fe, y adelantó que se tomarán las medidas pertinentes y se trabajará en conjunto con el Ministerio de Seguridad provincial.

El ataque en Granadero Baigorria fue precedido por otro cometido en Villa Gobernador Gálvez también ayer -pero a la madrugada- contra otra sucursal del Banco Santa Fe y por el registrado el 9 de febrero en una sede de la misma entidad situada en la zona sur de Rosario.

En el hecho de Villa Gobernador Gálvez, también los agresores dejaron un mensaje mafioso en el que nombran a varios cabecillas narcos.

"Pelo Duro Fernández, Teletubi Acosta y Julio Albornoz, manga de gatos de René, le están batiendo a la cana a los pibes para que los saquen del pabellón… Ahora se les viene la noche", decía el cartel depositado junto al ingreso del banco.

Si bien la nota no está firmada, se sabe que 'Pelo Duro Fernández' hace referencia a Carlos Jesús Fernández, un reconocido delincuente vinculado al clan Funes; mientras que 'Teletubi' es Ariel Sebastián Acosta, señalado al igual que Julio Albornoz como integrante de la banda de René Ungaro, el asesino del exjefe de la barra de Newell's Roberto 'Pimpi' Caminos.

En tanto, una intimidación similar a la de Pullaro fue enviada al intendente de Rosario Pablo Javkin el 3 de febrero pasado, cuando se cometió la balacera contra el supermercado "Único", propiedad de la familia de de la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, Antonela Roccuzzo.

En esa oportunidad, los agresores efectuaron al menos 14 disparos y dejaron un mensaje escrito que decía: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar". (Télam)