Un niño de 6 años fue baleado en la cara mientras viajaba en el auto de su padre por un hombre que los interceptó en la vía pública y comenzó a dispararles, tras una pelea que había mantenido con el progenitor de la víctima durante un partido de fútbol amateur, informaron hoy fuentes judiciales.

El hecho ocurrió el sábado al mediodía en la intersección de las calles Gabriel Miró y Pavón, cuando Fernando Martín Hormaza regresaba a su casa en su Fiat Siena junto a su hijo de 6 años.

Según las fuentes, Hormaza era seguido desde hacía unas 15 cuadras por un auto BMW que, al llegar a la mencionada intersección, aceleró, se interpuso en su camino y bajó con un arma de fuego, para luego disparar en una ocasión contra el asiento del acompañante.

Dicho disparo hirió al niño y le produjo "una herida superficial en la ceja derecha provocada por una parte del proyectil".

Ante tal circunstancia, el niño fue trasladado de urgencia al hospital René Favaloro, donde fue atendido por los médicos, que constataron que estaba fuera de peligro.

Por su parte, el agresor, identificado por lo voceros como Nicolás Fernández, fue detenido por las autoridades e imputado por "homicidio simple cometido mediante el empleo de arma de fuego en grado de tentativa" y "portación ilegal de arma de fuego de uso civil".

Fuentes judiciales indicaron a Télam que Fernández se negó a declarar y continuará a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Morón, a cargo del fiscal Fernando Capello.

Al respecto, el papá del niño, Hormaza, recordó el hecho y relató la secuencia en diálogo con el canal de noticias TN: "Iba a llevar a mi nene a la casa de mi mamá. Yo voy por William Morris, él me ve y me comenzó a seguir. Él venía atrás, me pasó y me cruzó el coche. Bajó con el arma en la mano y me dijo que me iba a matar. Él alcanza a ver a mi nene y le dispara. Le tiró a matar".

A su vez, Fernando señaló que fue citado a declarar mañana y reclamó el hecho de que las autoridades judiciales hayan demorado para allanar el domicilio del sospechoso.

"Es una persona que tiene antecedentes penales. Queremos hacer viral esto y que paguen lo que tengan que pagar. Hoy lo podemos contar pero casi le quitan la vida a mi hijo", expresó Hormaza.

Por otra parte, Fernando contó que el conflicto con Fernández se originó luego de que fue a disputar un partido de fútbol amateur el pasado martes en el predio El Toque.

"Ese día, cuando llegué. él estaba teniendo un intercambio de manos con un pibe dentro de la cancha. Nosotros con mis amigos presenciamos eso, pero nada más. Después de eso, él muchacho se va. Después no me lo crucé más", afirmó.

Además, Hormaza aseguró que Fernández "tiene convenio" con la policía porque "es mecánico y arreglaba los patrulleros" y denunció que "se les escapó dos veces" a los uniformados.

No nos querían tomar la denuncia y daban vueltas. También se les escapó dos veces: había un policía comiendo una hamburguesa enfrente de donde sucedió el hecho y no hicieron nada.

Por otro lado, la mamá de la víctima, Melody, confirmó que su hijo se encuentra en buen estado de salud, aunque resaltó que "el susto y el trauma no se lo va a sacar nadie".

"Él se acuerda y te cuenta lo que le pasó. Tenemos los testigos y queremos justicia. Él le disparó en la cabeza a mi hijo. Hoy por hoy está vivo y la estamos contando. A la altura del asiento donde impactó el tiro, si iba yo sentada me mataba", cerró la mujer. (Télam)