El escándalo por la balacera ocurrida en medio de un partido del Federal A (Tercera División del fútbol argentino) y que dejó herido en un hombro al entrenador de Ferro de General Pico (La Pampa), Mauricio Romero, continuaba hoy con la detención de nueve personas vinculadas al hecho y la renuncia del presidente del club anfitrión Huracán Las Heras de Mendoza, Rafael Giardini.

El jefe de Policía de la provincia, Roberto Munives, detalló en declaraciones a la radio MDZ que fue una esquirla de bala o un proyectil la que hirió a Romero, ex futbolista de Lanús entre otros clubes, quien debió ser trasladado al hospital Carrillo y se encontraba fuera de peligro. Además, dijo que tras procedimientos realizados en las afueras del estadio, "se aprehendió a 8 personas, que se investiga si tienen relación con ese hecho y un sujeto que sería el noveno y habría indicios de que estaría vinculado a esos disparos".

Respecto de los motivos que llevaron a estas personas a efectuar los disparos, Munives explicó: "Porque una serie de inadaptados, que habría que vincularnos o no al fútbol, en la parte externa del estadio hicieron esta secuencia de disparos y cuyos resultados son este lamentable y repudiable hecho".

Sobre la posible tregua que se terminó con las barras involucradas, el jefe de la Policía sólo dijo que se "habla de barriadas de Las Heras e incluso en uno de los videos virales se mencionan a dos barrios en particular".

"Hemos trabajado, inclusive la dirigencia de Huracán Las Heras lo viene haciendo muy bien desde el 2015 en adelante, para erradicar la violencia en los estadios. Son conductas de violentos que ponen en peligro a toda una sociedad y nos plantea desde lo social que no hay que darle espacios, ni en las canchas ni en las calles", completó Munives.

Mientras trascendieron nuevos videos en redes sociales que muestran la desesperación que invadió a jugadores, árbitros, cuerpos técnicos y todos los presentes en el estadio el domingo por la tarde, este lunes por la mañana también se informó sobre la renuncia del presidente de Huracán Las Heras, Rafael Giardini.

"Una persona de bien no puede seguir en una institución luego de lo que sucedió ayer. Sigo buscando explicaciones para no dar un paso al costado. Creo que lo que uno pueda llegar a argumentar no va a alcanzar con lo que sucedió", comentó Giardini, en declaraciones a Radio Nihuil.

Por su parte, Romero había sido dado del alta del hospital Carrillo después de recibir las primeras curaciones en la axila izquierda, donde recibió el impacto, y tenía previsto declarar en la Fiscalía que investiga el hecho que causó conmoción en el fútbol argentino, en momentos donde se anunció el retorno de la presencialidad completa a los estadios. DP/AMR NA