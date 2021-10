Un juez federal de Tucumán hizo lugar al pedido de extradición a España de un joven argentino de 27 años acusado de asesinar de más de 40 puñaladas a su pareja en febrero de 2018 en el departamento que compartían en la ciudad de Madrid, informaron hoy fuentes judiciales.

La decisión fue tomada por Fernando Poviña, titular del Juzgado Federal 2 de Tucumán, quien en consonancia con lo pedido por el fiscal federal Carlos Brito hizo lugar al pedido de extradición de Julián Ovejero, formulado por España.

Sobre Ovejero había un pedido de captura internacional emitido por el Juzgado de Instrucción 33 de Madrid, España, por el delito de “homicidio/asesinato” de un hombre cometido el 22 de febrero en 2018, y el pasado 2 de septiembre fue detenido mientras caminaba por la calle Paraguay al 1.500, entre Quirno Costa y San Martín, en el asentamiento La Bombilla de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Es que Ovejero era buscado como sospechoso del asesinato de más de 40 puñaladas de quien era su pareja, Najuaith Zahell Díaz (35), de nacionalidad puertorriqueña, de profesión ingeniero informático, con quien convivía en Madrid, capital de España.

MIRÁ TAMBIÉN Fiscal ante Casación pidió que se anule informe pericial ordenado por la jueza del Caso Astudillo

Según el diario español ABC, la víctima fue hallada por un amigo en la cama, desnudo y apuñalado en varias partes de su cuerpo.

Un corte en el cuello fue lo que finalmente dio muerte al hombre puertorriqueño, indicaron los medios españoles.

Click to enlarge A fallback.

La mañana posterior al crimen de Díaz, Ovejero escapó del departamento que compartían con su teléfono celular y el de la víctima.

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio, por lo que la Policía Nacional de España comenzó la investigación que tenía al argentino como único sospechoso del crimen.

MIRÁ TAMBIÉN La balean en Villa Fiorito y reconoce a su concubino como el agresor

Los pesquisas indicaron que ese mismo día, el argentino tomó un avión desde el aeropuerto de Barajas, en Madrid, hasta la ciudad de Lima, Perú.

El pasado 5 de agosto se ordenó la captura internacional de Ovejero, cuya solicitud ingresó al sistema de la Organización Internacional de la Policía Criminal de Interpol.

Luego del trabajo conjunto entre Interpol Argentina y de España, se constató a través de los registros de la Dirección Nacional de Migraciones que Ovejero había ingresado a la Argentina, y que residía en su provincia natal.

“A través de tareas de investigación, donde también se solicitó la orden para realizar escuchas telefónicas, se constató que vivía en la casa de su madre y que estaba en pareja con otro hombre tucumano”, señaló un investigador consultado.

Fue así que tomó intervención el juez federal Poviña, quien ordenó el allanamiento del domicilio y la detención del acusado.

Efectivos de Interpol Argentina y de la División Antidrogas de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de Tucumán de la Policía Federal Argentina (PFA) observaron cuando Ovejero salía de su casa, por lo que fue finalmente fue detenido mientras caminaba por la vía pública.

En una audiencia de debate realizada el lunes pasado, el fiscal Brito incorporó prueba documental y convalidó los requisitos del pedido extraditorio de España, conforme el artículo 32 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, según informó el sitio institucional www.fiscales.gob.ar.

Finalmente, el juez Poviña remarcó en su fallo que “la especial naturaleza del trámite de extradición no autoriza a una revisión exhaustiva de las circunstancias que rodean al hecho endilgado, más bien al presente proceso se encuentra sometida la solicitud de extradición - el que no constituye un juicio contra el reo en sentido propio – y en el que no caben otras discusiones que las referentes a la identidad del requerido y la observancia de los requisitos exigidos por las leyes y tratado aplicable al caso que nos ocupa”.

Además, para el magistrado el pedido de extradición realizado por España cumple con los requisitos establecidos en el tratado de cooperación entre ambos países, por lo que hizo lugar a lo solicitado por el fiscal Brito y por la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) de la Procuración General de la Nación.

En cuanto al pedido de Ovejero de ser juzgado en territorio nacional, el juez Poviño señaló que el artículo 7 inciso 1 del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República Argentina y el Reino de España contempla esa posibilidad, ya que resulta potestativo para ambos Estados entregar o no a sus ciudadanos, por lo que deberá ser resuelto por el Poder Ejecutivo Nacional. (Télam)