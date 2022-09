Un hombre que se movilizaba en moto atacó a balazos la sede la Municipalidad de la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, informaron hoy fuentes judiciales y municipales.

El ataque se registró anoche, alrededor de las 22.30, y fue contra la fachada del edificio ubicado sobre la calle Mosconi al 1500, frente a la plaza San Martín de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, lindera al sur con la ciudad de Rosario, consignaron a Télam las fuentes consultadas.

Los peritos policiales detectaron un impacto de arma de fuego sobre el vidrio de la fachada principal, mientras que otras siete vainas servidas calibre 9 milímetros quedaron dispersas en el piso.

Según la pesquisa, el ataque fue ejecutado por una persona que se movilizaba en una moto y que, tras abrir fuego, escapó.

"No hubo amenazas previas, no hubo llamadas, no dejaron ninguna nota, tenemos registrados por nuestras cámaras al autor, era una sola persona", aseguró esta mañana el Intendente de esa localidad, Alberto Ricci.

El funcionario comunal consideró: "Es muy triste todo lo que esta pasando, no solo porque se trata de un edificio público, sino porque le pasa a los vecinos, estamos viviendo mal y Gálvez es una ciudad de gente trabajadora".

En declaraciones a Radio2-Rosario, Ricci pidió a las autoridades judiciales el "esclarecimiento del atentado".

"Tenemos toda la secuencia grabada por nuestras cámaras. Hay que identificar al agresor", señaló el jefe comunal.

El caso es investigado por la Unidad de Flagrancia de turno en Rosario, Andrea Vega. (Télam)