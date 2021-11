Edgardo Aló, padre de la adolescente asesinada hace 25 años de 113 puñaladas, aseguró hoy que “asesinos como Fabián Tablado realmente no tendrían que estar en libertad”, antes del inicio del debate en el que el femicida será juzgado por violar dos restricciones perimetrales que le había impuesto la Justicia.

Consciente de que si Tablado es condenado a la pena máxima de un año de cárcel, recuperará la libertad en un mes, Aló aseguró esta mañana al canal C5N y desde la puerta de la fiscalía de General Pacheco, que “el Código Penal debe ser reformado”.

“Estamos dándole la posibilidad de salir cuando estos chacales, asesinos y femicidas realmente tendrían que tener una perpetua porque están matando y asesinado todos los días a cualquier hora y de cualquier manera por nada”, dijo el padre de la víctima.

“Nos mataron también a nosotros. La Justicia tendría que darse cuenta que no solamente se llevan una víctima, se llevan la vida de una familia. Nosotros quedamos anclados en ese 27 de mayo de 1996 donde nos enteramos que nuestra hija, que había salido a estudiar, estaba muerta con 113 puñaladas”, agregó.

En lo que respecta a esta causa, donde él fue damnificado directo, Aló aseguró que “fue doble la desobediencia de perimetrales”.

“No solamente violó el lugar donde yo trabajaba donde había una orden judicial de no acercarse a 500 metros este o no esté yo, sino que también tenía 500 metros para no acercarse a sus hijas y salió con las dos”, explicó.

Aló afirmó que “la Justicia tiene que entender que las perimetrales no sirven, porque el femicida y el psicópata no entiende, es algo intangible, que es invisible para ellos”, y reiteró que “lo que tiene que haber es prisión, que no puedan salir”.

“Un psicópata es psicópata, no es un enfermo. Nace psicópata, muere psicópata y es una forma de vida que tienen”, señaló y por último reclamó: “La Justicia es la que tiene que defender a las víctimas de una vez por todas”. (Télam)