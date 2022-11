Una mujer de 74 años fue asesinada hoy en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, en el partido de La Matanza, en medio de un robo, y los dos sospechosos fueron detenidos horas más tarde cuando circulaban en moto, sin casco y sin patente, por la colectora de Avenida General Paz, mano al Riachuelo, a la altura del autódromo porteño. Según confirmaron vecinos del barrio y fuentes policiales a NA, la víctima es Nilda Alejandra Masso, quien era enfermera jubilada y habría sido asesinada por ladrones que ingresaron alrededor de las 5 a la vivienda ubicada en La Yareta, entre las calles El Gualacate y El Copetón. "Me vinieron a buscar porque yo tenía la llave de la casa y ella no respondía a los llamados. Con mi vecino entramos, dimos media vuelta de llave a la puerta y entramos. Empezamos a llamarla, fuimos por la cocina, por el living y en una de las habitaciones la vimos que estaba boca abajo y tenía atada las piernas. Luego mi vecino vio que tenía algo en el cuello. Y estaba todo pata para arribas", comentó María Isabel, una vecina de la víctima. Además, la mujer contó en declaraciones al canal de noticias TN, que algunos vecinos escucharon ruidos alrededor de las 5, pero que la víctima siempre se levantaba temprano para salir a trabajar. "No sabría decir por dónde entraron. La puerta balcón estaba con la llave puesta", indicó la vecina. Los vecinos que se acercaron a la casa de la víctima comentaron ante la prensa que en el barrio se conocen todos y que, si bien este tipo de hechos no ocurre a diario, el mes pasado, una mujer que vive cerca fue atacada a golpes por delincuentes que entraron a la casa a robarle. Trabajó en el lugar personal de la comisaría 3era de Ciudad Evita y la investigación quedó a cargo del fiscal Gastón Duplaá, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios que ordenó una seria de pericias y la presencia de peritos para levantar las huellas en la escena del crimen

Según informaron las fuentes, una cámara de seguridad de la zona detectó a los asesinos en el momento en el que se iban caminando pasadas las 5:30 con bolsos y mochilas

Horas más tarde, los dos sospechosos de asesinar a Masso fueron detenidos por efectivos de la Policía de la Ciudad cuando circulaban por la colectora de la Avenida General Paz, a la altura de la calle Carrillo en sentido al Riachuelo -cerca del autódromo porteño- a bordo de una motocicleta sin patente

Los dos hombres conducían a alta velocidad y sin cascos razón por la cual personal del Anillo Digital los detuvo

En su poder los dos sujetos tenían dos revólveres calibre 22, una caja de municiones, tres teléfonos celulares, dos billeteras, una Notebook marca HP, un tensiómetro médico en su estuche, dos relojes y otros elementos, además de pastillas de clonazepam y envoltorio con cocaína

Por tal motivo personal interventor procedió a evacuar consulta con la Unidad de Flagrancia Sur quien dispuso la detención de ambos

El personal policial que intervino en la detención al observar similares características de los detenidos con los sospechosos del homicidio de la enfermera en la localidad de Ciudad Evita ocurrido este miércoles a la mañana se puso en contacto con la Comisaría Este 3ra. de Ciudad Evita, cuyo personal brindó detalles físicos y de sus vestimentas y elementos sustraídos a la víctima, los cuales concuerdan con los obtenidos de los detenidos en mención. GO/KDV/GAM NA