Una mujer de 36 años fue asesinada a puñaladas en la ciudad de Paraná y por el femicidio detuvieron a su concubino, quien luego del crimen se lesionó en un presunto intento de suicidio, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió esta madrugada en una vivienda ubicada sobre calle Díaz Vélez de la citada localidad, donde Stella Maris Castaño (36) convivía junto a su pareja, Carlos Denis (47), y el hijo de ambos de 4 años de edad.

Según las primeras investigaciones, la pareja comenzó a discutir fuertemente, cuando Denis tomó una cuchilla y apuñaló a la mujer en la zona del tórax.

Asimismo, un joven que circulaba por la calle con su novia "escuchó los gritos, saltó el portón, tomó un hierro grande y rompió el vidrio para ingresar y asistirla" a Castaño, que se encontraba en el piso de la cocina, detalló a Télam el jefe de Homicidios de la Policía, Horario Blasón.

Tras el llamado al 911 de un vecino, la víctima fue trasladada al hospital San Martín de Paraná, donde falleció a pesar de los esfuerzos médicos.

En tanto, la pareja y acusado del crimen escapó por la parte trasera y subió unas escaleras hacia el techo, donde se encuentran construyendo una planta alta.

Inmediatamente, personal de la Comisaría 4ta. de dicha jurisdicción intentó subir la escalera pero estaba trabada, por lo que accedieron por afuera y hallaron al hombre escondido, provocándose lesiones e intentando quitarse la vida.

Denis fue trasladado al hospital local producto de las lesiones en su cuerpo, recibió atención médica, y actualmente permanece detenido en Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde mañana por la mañana será entrevistado por psiquiatras y médicos, explicó Blasón.

Por otro lado, el jefe policial advirtió a Télam que "hasta el momento no se encontró ningún antecedente por violencia de género, ni en comisarías ni en fiscalías", contra Denis, pero eso "no asegura que no haya sido violento con ella, de cualquier forma de violencia".

Por orden de la fiscal a cargo de la causa, Melissa Saint Paul, el cuerpo de la mujer fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para realizar la autopsia correspondiente.

En tanto, personal policial trabajó durante durante las últimas horas tomando declaraciones a vecinos y familiares de la víctima.

Según los testimonios, "hace seis años eran pareja" y trabajan para "saber cómo fue esa relación durante esos años", explicó Blasón, quien agregó que un familiar aseguró que "se estaban por separar, y que hoy (el detenido) se iba a ir de la casa".

En el lugar, personal de la Comisaría 4ta. de Paraná, en forma conjunta con los efectivos de las Divisiones de Homicidio, Criminalística y Policía Científica de la Policía de Entre Ríos, realizaron las tareas de campo de rigor.

Además, los policías secuestraron dos celulares, armas blancas, ropa y un bolso manchado con sangre, y "el caño grande con el que el joven rompió el vidrio e ingresó a socorrer", concluyó.

En tanto, el hijo de 4 años quedó a resguardo de la familia de la víctima aunque también intervendrá el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), mientras que una hija de la mujer, de 17 años y que no convivía con la pareja, permanece con sus abuelos. (Télam)