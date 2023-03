Un hombre fue asesinado a tiros al ser atacado por un grupo de jóvenes que dispararon desde el interior de un automóvil cuando se encontraba en la puerta de su domicilio del asentamiento porteño Ciudad Oculta, de Villa Lugano, y los investigadores creen que la balacera estaba dirigida hacia un adolescente de 16 años que había tenido un altercado con los sospechosos, aún prófugos, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió el pasado domingo cerca de las 23 cuando la víctima, identificada como Darío José Romero (47), se encontraba en la puerta de su domicilio, ubicado en la Manzana 4 del Barrio 15, conocido como Ciudad Oculta, de Villa Lugano.

En ese momento, los ocupantes de un automóvil Peugeot 208 color rojo pasaron por el lugar y, sin mediar palabra, uno de ellos bajó y comenzó a disparar contra el frente de la casa.

A raíz de los balazos, Romero quedó herido de gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia por vecinos hasta el Hospital Santojanni del barrio porteño de Liniers, donde llegó sin vida.

MIRÁ TAMBIÉN Milani propuso hacer cárceles en la Patagonia para trasladar a lugares despoblados a los líderes narcos detenidos

Si bien se aguarda el resultado preliminar de autopsia, el primer informe médico indica que la víctima recibió al menos un disparo en el lado izquierdo del tórax.

Al tomar conocimiento del hecho, personal de la Unidad Protección Barrial del Barrio 15 de la Policía de la Ciudad se entrevistó con la pareja de la víctima, quien indicó que Romero se encontraba en la puerta de su casa cuando recibió el ataque.

"La víctima no tenía antecedentes, ni denuncias, ni deudas y no tuvo problemas con nadie, estaba justo en el lugar donde no debía", dijo a Télam un pesquisa.

Según el testimonio de vecinos, días atrás, un adolescente de 16 años que vivía en una casa cercana a la de Romero mantuvo un entredicho con tres jóvenes del barrio Scappino, cercano a Ciudad Oculta, quienes hasta el momento no fueron identificados.

MIRÁ TAMBIÉN Secuestran 3,15 kilos de cocaína del interior de un auto y detienen a dos personas en Misiones

La denuncia fue efectuada por la familia del menor en el fuero Contravencional, indicaron las fuentes, quienes relacionaron el ataque del domingo con ese episodio, ya que uno de los testigos reconoció a un atacante como uno de los jóvenes con quien el adolescente había tenido la discusión, dijeron los voceros.

Personal de la Brigada de investigaciones de la Comuna 8, junto con la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Nacional 15, a cargo del fiscal Santiago Maquevich, se encuentra trabajando para dar con el sospechoso y el vehículo utilizado en el ataque.

En tanto, el fiscal espera el resultado de la autopsia y el informe del equipo de criminalística para establecer la cantidad de disparos que se efectuaron y el calibre de los mismos, además del análisis de una cámara de seguridad del cruce de las calles Simón Guerrero y Eva Perón, a 50 metros de donde el vehículo fue visto escapar. (Télam)