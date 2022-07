Una niña de 2 años fue asesinada a balazos durante un ataque a tiros cometido por al menos cuatro delincuentes contra el frente de una casa de la localidad bonaerense de Ensenada, aparentemente en el marco de una disputa por la compra de la propiedad, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió cerca de las 19.30 de anoche en una casa ubicada en las calles 50 y 123, del barrio El Dique, en Ensenada, donde vivía la niña Pía Abril Larrea junto a sus familiares.

De acuerdo a lo que pudieron establecer los investigadores en base al relato de testigos, al menos cuatro personas armadas llegaron al lugar y pretendieron desalojar por la fuerza a la familia que vivía en esa casa porque aparentemente tenían una deuda por la supuesta compra de la propiedad.

Según los pesquisas, los delincuentes son conocidos del barrio El Palihue y se dedican a la venta de terrenos y viviendas.

En medio de la balacera, la niña recibió un impacto de bala en el ojo derecho, tras lo cual los familiares lograron atrapar a uno de los atacantes, mientras que otro dos hombres y una mujer huyeron en distintas motos.

Pía Abril fue trasladada por vecinos y familiares al Hospital Cestino, en la calle San Martín 350 de Ensenada, pero los médicos determinaron que ya estaba fallecida.

Tras el hecho, intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de La Plata, a cargo de Juan Menucci, quien dispuso la aprehensión del hombre que había sido capturado por los propios familiares de la niña asesinada, identificado por la policía como José Alberto Oligatti, de 57 años.

Este hombre quedó acusado en principio por el delito de "homicidio agravado" por el uso de armas.

Los voceros policiales indicaron que se trata de una persona que cuenta con antecedentes por "delito de estafas y amenazas calificadas".

"Los propios integrantes de la familia atacada alcanzaron a retener a Oligatti y hasta lo golpearon. Cuando llegó la policía lo tenían sujetado", aseguró un investigador que trabajó en el lugar del crimen.

Posteriormente, los peritos de la Policía Científica incautaron 13 vainas servidas de una pistola calibre 9 milímetros frente a la vivienda baleada.

Carolina, la abuela de la víctima, contó esta mañana en declaraciones televisivas que Olgatti le vendió a ella la casa en dos millones de pesos y que ya había pagado 1.820.000 pesos, por lo que aún debían un saldo de 180 mil.

La mujer explicó que ella tomó posesión de la vivienda el lunes pasado dado que cuenta con "el boleto de compra venta y todos los papeles que acreditan el pago".

Añadió que los anteriores propietarios de la casa fueron quienes cometieron el ataque cuando "alcoholizados, barretearon la puerta y entraron" para exigirle que les abone el dinero adeudado y abandone la propiedad.

"Llegamos alrededor de las 7 y media de la tarde y habían entrado cuatro personas a mi casa. Estaban en el suelo tomando cerveza. Nos querían echar a mi marido y a mí. Vinieron para tomar la casa y para llevarse los 180 mil pesos que yo les debía", contó.

"Discutimos y me pegaron, amenazándome con que eran narcotraficantes y me iban a matar. Después, me fui a la comisaría a hacer la denuncia y cuando volví encontré a mi nieta muerta", indicó Carolina.

En ese marco, la abuela aseveró que "estaban la chiquita con mi marido, mi compadre y una amiga mía" y agregó: "Entonces, la nena salió corriendo hacia la calle y le tiraron directamente".

La Justicia lleva adelante una investigación para determinar las circunstancias de lo sucedido y ordenó realizar la autopsia al cuerpo de la niña asesinada.

También se llevaron a cabo distintas pericias en la escena, donde quedaron las marcas de numerosos impactos de bala. (Télam)