Cinco delincuentes armados asaltaron a un hombre y a una mujer cuando estacionaban en la puerta de su casa, en la localidad bonaerense de San Justo, donde les robaron su camioneta y horas después del hecho recibieron un llamado extorsivo en el que les reclamaron una suma de dinero para devolverles el vehículo, aunque el pago nunca se realizó, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho que se conoció hoy y que quedó filmado por una cámara de seguridad ocurrió ayer cerca de las 18 en la calle Anatole France, entre Centenera y Guatemala, de esa localidad del partido de La Matanza, y los delincuentes que huyeron con la camioneta robada quedaron filmados cuando intentaron asaltar a otro automovilista a pocas cuadras, aunque en ese caso la víctima salió corriendo y los ladrones solo se apoderaron de algunos objetos que había dentro del vehículo.

Según las fuentes, todo comenzó cuando un hombre llamado Alejandro estacionó su camioneta Chevrolet Spin negra frente a su vivienda y justo salió a recibirlo una familiar suya.

En ese momento, aparecieron corriendo cinco jóvenes, tres de ellos armados, que bajo la modalidad "piraña" y en menos de 20 segundos, comenzaron a revolverles los bolsillos y les robaron un teléfono celular y dinero, tras lo cual huyeron con la Spin a toda velocidad.

"Yo los vi cuando venían corriendo y me sorprendieron. Es más, les dije 'qué quieren?' y uno me pegó un culatazo en la cabeza y me sacó el teléfono celular", dijo la mujer asaltada, llamada Beatriz, en declaraciones a la prensa.

Los mismos delincuentes, a bordo de la Spin, quedaron tres horas después filmados en la zona de Isidro Casanova cuando intentaron robar a un automovilista que acababa de estacionar su Renault Sandero, aunque en ese caso la víctima escapó corriendo.

Fuentes policiales y las propias víctimas contaron que uno de los ladrones que les robó la Spin se comunicó luego con Alejandro, con el teléfono que le habían robado a Beatriz, para reclamarle una suma de dinero como rescate para devolverles la camioneta robada.

Según un fragmento del diálogo telefónico que difundió el canal LN+, el pedido de rescate del delincuente (señalado aquí como 'D') con la víctima del robo ('V'), fue así:

D: "Escúcheme preciso que no me corte la llamada, tampoco le puedo dar un número exacto porque sino, mire, puedo tener otros problemas también, como le estoy explicando... yo no lo obligo a nada, si quiere lo hacemos, si pueden manejarse con mensajes, buenísimo..."

V´: "Lo que viene siendo la plata, no hay problema, nosotros la pagamos, pero el tema es que tenemos que ir a buscarla, o la trae o la vamos a buscar, nosotros estamos dispuestos a pagar, el tema es ir a buscarla".

D: "No, yo voy a llevarle la camioneta, yo la llevo, me voy a dirigir con mi mujer, me voy a ir hasta el lugar que me dijo, no tengo ningún tipo de problema, solo necesito los $130.000 en efectivo y los $100.000 vía transferencia...¿Me entiende? Ahora me brinda la seguridad de los 50 para sacar la camioneta del galpón, y los otros 50 cuando yo estoy con usted...

V: "Está bien, pero la cuenta la tienen en el celular que robaron en la camioneta...¿No hay ningún celular adentro de la camioneta?"

D: "Eso la verdad que... en el momento que trajeron la camioneta desvalijaron prácticamente todo lo que había, había algunos papeles en la guantera y un par de cosas más, había herramientas y no me acuerdo que otra cosa había, la cuestión es que como llegó la camioneta se la 'engalponó' y quedó ahí".

Las víctimas contaron luego que el rescate finalmente no se pagó y la camioneta aún no pudo ser hallada.

(Télam)