A poco más de cuatro meses del crimen del exministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, se realizó una nueva marcha en reclamo de justicia, con una fuerte presencia del arco político provincial.

Familiares, amigos y vecinos de la víctima encabezaron esta tarde en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca una multitudinaria marcha por las calles del centro.

De la marcha, que se inició en el Paseo General Navarro y concluyó en las escalinatas de la Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle en la plaza 25 de Mayo, participaron por primera vez el intendente de la capital catamarqueña, Gustavo Saadi y el ministro de Gobierno de la provincia, Juan Cruz Miranda, acompañados por diputados del oficialismo provincial, como así también de la oposición.

Al finalizar la marcha, Fernando, hijo de la víctima, dirigió unas palabras a los presentes: "Es muy duro para nosotros esto. Cada día que pasa nos imaginamos el dolor por el cual paso nuestro padre, por todas las lesiones que tuvo y como tuvo que sufrir para morir solo”, comenzó diciendo el joven.

MIRÁ TAMBIÉN Un policía federal aseguró que no le pareció que Lucas González y sus amigos fueran delincuentes

Ante las palabras de su hermano, Natalia Rojas visiblemente emocionada sufrió una descompensación por lo que tuvo que ser asistida por amigos y vecinos.

En otro tramo de su alocución, Fernando agradeció a los funcionarios del Justicialismo catamarqueño, como así también a los dirigentes del PRO y del Radicalismo que se hicieron presentes en la marcha y pidió "no mezclar la política con lo sucedido".

“No mezclemos la política, dejemos de lado un momento eso. Pensemos que le puede pasar a cualquiera lo que le paso a mi papá sin importar el color político”, señaló

Finalmente, el joven apuntó contra el gremialista Luis Barrionuevo, quien la semana pasada en declaraciones en un medio nacional, señaló al entorno familiar como posibles culpables del crimen.

MIRÁ TAMBIÉN Solicitaron la destitución del fiscal Scapolán, investigado como jefe de asociación ilícita

“Esto es muy doloroso. Nos quedamos solos en esta lucha contra todos, intentando culpar a la familia en todo momento, intentando plantar pruebas a la familia. Esto es muy bochornoso, sobre que tenemos que llevar el dolor de la muerte de nuestro padre, nos quieren cargar con la culpa de este asesinato”, dijo Fernando.

Y puntualizó: “encima tener la caradurez de decir que nuestro padre era más querido por él, que por sus hijos. Una falta total de respecto. Una persona que no fue elegida por el pueblo, que tenga que decir y dar órdenes al gobernador (Raúl Jalil) que fue elegido acá en Catamarca por un proceso democrático, es una falta total de respeto. No podemos permitir más que una persona que ni siquiera vive en Catamarca que hable en representación de Catamarca”.

Por su parte, el intendente de la capital, en diálogo con la prensa, se refirió a su participación en la marcha, y expresó que “Rojas era una excelente persona”.

“Una persona honesta, solidaria, como dijo su hijo, no tenía ni siquiera tiempo para estar con su familia en alguna actividad solidaria, o dando alguna mano a alguien. Estoy acá por el reclamo de justicia, lo necesita la familia, lo necesita la sociedad toda que se esclarezca este terrible asesinato que ha sufrido Juan Carlos”, señaló.

En tanto, el ministro de gobierno de Catamarca, Juan Cruz Miranda, confirmó que, luego de su regreso de una gira por Asia, el gobernador Raúl Jalil, “va a tener seguramente una conversación con la familia”, dijo.

A su vez, señaló que “el gobierno colaboró con la causa desde el primer día, el gobernador ofreció después de comunicarse con el ministro de Seguridad de la Nación, todo lo que está a disposición. Se lo hizo saber así al fiscal, al fiscal general, al procurador, a los miembros de la corte", dijo.

Finalmente, el ministro hizo referencia a la hipótesis que señala una supuesta malversación de fondo del Ministerio de Desarrollo, que Rojas estaba por denunciar antes de ser asesinado.

“Todos los expedientes de los últimos dos años del Ministerio de Desarrollo Social fueron puesto a disposición de la Justicia hace tres meses. Ahí tiene para investigar lo que crean oportuno. Lo demás, que haya dirigentes o gente en cargos importantes que dice, la calle dice, dice que me dijeron, me parece una falta total de respeto. Hay que tener madurez y no entrar en la bajeza de politizar esto”, finalizó.

Rojas (73) fue encontrado muerto por su hijo el domingo 4 de diciembre de 2022 al mediodía, tirado en el patio de su casa, pero la data de muerte se estimó en el día anterior al hallazgo.

Si bien en un primer momento fuentes oficiales señalaron que Rojas había fallecido por causas naturales, la investigación dio un vuelco cuando se conoció el resultado la segunda autopsia, que determinó que el funcionario provincial había sido asesinado.

Por el hecho, Nieva, una exempleada de la víctima, fue imputada por "homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y por alevosía" por el fiscal Palacios, luego reemplazado por el fiscal Hugo Costilla. (Télam)