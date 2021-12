El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, aseguró hoy que "no hay protección para nadie y cada uno tendrá que hacerse cargo de lo que hizo y de lo que no hizo", en referencia a si existieron responsabilidades de funcionarios que no actuaron debidamente frente a los maltratos que sufría Lucio, el niño de 5 años asesinado el pasado viernes en Santa Rosa, hecho por el que están detenidas su madre y su pareja.

"Cuando hay un funcionario que sale por fuera de lo que marcan las normas legales, queda desplazado del cargo. A mí nunca me ha temblado el pulso para echar a un funcionario. Esta es una situación terrible y actuaremos con la dureza que demanda”, añadió el mandatario provincial durante una conferencia de prensa que brindó tras el acto de adjudicación de viviendas del Plan Mi Casa en Telén.

Consultado sobre el crimen del niño, por cuyo asesinato están imputadas su madre, Magdalena Esposito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, el gobernador comentó que lo primero que se hizo ante la situación fue “estar cerca de la familia, conteniéndola, para ayudarla a pasar este momento tan difícil. Este es un hecho que emocionalmente quiebra, colapsa”.

En otra parte de la conferencia, Ziliotto confirmó que se entregó “toda la información que corresponde a los organismos que tienen competencia ante estos hechos: a la Justicia para que esclarezca lo que pasó y haya justicia con Lucio".

"En el caso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), le hemos dado toda la información de todas las áreas, porque es el organismo que va a determinar si hubo responsabilidad de funcionarios públicos. En ese sentido vamos a cumplir a rajatabla lo que decida la Justicia y los organismos de contralor administrativo”, aseguró.

Por su parte, diputados del bloque Propuesta Federal de La Pampa afirmaron que es necesario que los ministros con posibles responsabilidades en el caso "concurran a la legislatura a brindar explicaciones".

"Es necesario que los titulares de los ministerios con posibles responsabilidades en el caso, en virtud de sus competencias en cuanto al deber de velar por el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías acordados a la niñez y adolescencia en la legislación vigente, concurran a brindar explicaciones e información respecto de este caso que nos conmociona e indigna a todos", señalaron los legisladores en un comunicado de prensa.

Lucio fue asesinado a golpes el pasado viernes en Santa Rosa y tras su muerte se determinó mediante testimonios y la historia clínica que sufría maltratos en su casa.

Según la información recopilada por el equipo de fiscales creado especialmente para investigar el hecho, el niño había ingresado al menos cinco veces en tres meses a distintos centros de salud de la capital provincial para ser asistido por traumatismos, algunos de gravedad.

No obstante, no hay constancia de denuncia alguna por parte del personal de salud ni del área de educación que advirtiera sobre la situación de vulnerabilidad en la que se hallaba Lucio. (Télam)