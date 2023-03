Seis hombres que trabajaban en una empresa de transporte fueron detenidos acusados de formar parte de una asociación ilícita que robaba la mercadería de camiones de la cervecería Quilmes, ubicada en esa localidad bonaerense, para comercializarlos en distribuidoras y supermercados, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

Las detenciones se llevaron a cabo luego de un allanamiento de urgencia realizado en un predio ubicado entre las calles Gran Canaria y Lafinur, en la citada localidad del mencionado partido del sur del conurbano bonaerense.

Fuentes policiales y judiciales indicaron a Télam que, luego de tareas de investigación, se estableció que un camión que transportaba mercadería que no había pasado el control de calidad de la empresa Cervecería y Maltería Quilmes, iba a ser trasladado a un deposito ubicado a cinco cuadras de una de las plantas de producción.

Una vez arribado al lugar, los policías identificaron dos camiones más y el ingreso de una camioneta furgón.

La fiscal Ximena Santoro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Quilmes, que se encontraba trabajando en al menos 10 hechos similares ocurridos en los últimos meses, ordenó un allanamiento de urgencia que finalizó con seis personas detenidas.

Los apresados fueron identificados como Diego Daniel Pitrela (45), Matías Gerardo García (45), Hugo Gerardo Paniagua (43), Gustavo Nicolás Juárez (27), Adrián Tolosa (19), Fernando Antonio Acuña (52) y Arturo Alberto Choson (43).

De la investigación llevada a cabo por la fiscal surgió que Pitrela y García cumplían aparentemente el rol de organizadores, mientras que Paniagua, Juárez, Tolosa y Choson eran presuntos integrantes de la asociación ilícita.

"Son parte de una empresa de logística que presta servicios tercializados en la empresa de la cervecería Quilmes. Trasladaban la mercadería a camiones propios para venderlas de manera clandestina a otros centros de distribución y supermercados ajenos a la firma", explicó a Télam un vocero judicial.

La fiscal Santoro investiga al menos cinco hechos de noviembre y otros seis de diciembre del año pasado realizados por la misma organización.

En todos los casos la mercadería que trasladaban era denominada "PRI" (Particular Retorno de Salida Temporal), es decir que no había pasado los controles de calidad de la empresa y por tal razón, no era comercializada, por lo que se intenta establecer si es perjudicial su consumo.

En el predio allanado se secuestraron los teléfonos celulares de los imputados, un camión Ford Cargo con dos paletas conteniendo un total de 4.800 latas y 950 cajones con 11.400 botellas, mientras que otro camión marca Mercedes Benz se hallaron 11 paletas conteniendo 550 cajones de 12 unidades -un total de 6.600 botellas-, y otra paleta conteniendo 20 cajones con 12 unidades cada uno -240 botellas.

En tanto, en un Fiat Iveco había cuatro paletas de 50 cajones -200 cajones-, siendo un total de 2.400 botellas.

Los seis detenidos fueron indagados por el delito de "asociación ilícita" por al representante del Ministerio Público Fiscal, quien solicitó la detención formal de los mismos.

