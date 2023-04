El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue apedreado y agredido a golpes de puño al arribar a la protesta que un grupo de choferes de colectivos realizaba en la localidad bonaerense de Lomas de Mirador, partido de la Matanza, con motivo del crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado esta madrugada en un asalto.

Berni fue agredido a palazos, pedradas y golpes de puño por los manifestantes que se concentraban en el cruce de la avenida Juan Manuel de Rosas y General Paz, donde los compañeros del colectivero asesinado realizaban un corte de tránsito en reclamo de justicia.

El episodio se registró a las 11.47 cuando Berni, acompañado por el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, y un efectivo de la Policía de la Ciudad llegó caminando al lugar donde se concentraban los choferes y fue recibido a pedradas y palazos, al tiempo que lo insultaban.

A medida que se aproximaba al grupo de manifestantes, el responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires comenzó a ser agredido a golpes de puño e incluso cayó al piso donde fue pateado mientras comenzaron a rodearlo algunos otros efectivos de la fuerza porteña con intenciones de evitar que continuara la golpiza, de la que también fue víctima D'Onofrio.

MIRÁ TAMBIÉN Balean un banco de Rosario y dejan un mensaje a un narco de Los Monos: Parate de manos

Minutos después del ataque, en el que Berni quedó con pómulo y mejilla derecha ensangrentadas, se formó a su alrededor una ronda de manifestantes enardecidos, con quienes el ministro intentó conversar.

"Vine a hablar. Recién terminamos de detener a quien supuestamente es el autor...Estoy acá, primero porque entiendo el problema que están pasando todos los días. No hay nadie que venga a poner la cara y me banco la que sea. No salgo corriendo como los demás, estoy acá", dijo Berni mientras continuaban los insultos y le seguían arrojando elementos.

"¡Yo no me escondo y estoy acá! No hay soluciones mágicas, vengo a trabajar por Ustedes", continuó mientras le gritaban "hijo de puta" y los policías trataban de apartarlo de los agresores.

Vamos a hablar en algún lugar, acá no podemos hablar, insistió el ministro, quien alcanzó a gritar "a mí me duele como a ustedes y acá vengo solo".

MIRÁ TAMBIÉN Condenan a 8 años de prisión a la mujer que mató al hermano del exfutbolista Chanchi Estévez

Pasado este mediodía, un grupo de efectivos de la infantería de la Policía de la Ciudad rodeó y extrajo al ministro del lugar con un casco de ciclista y lo subieron a un auto particular, para evitar una nueva agresión . (Télam)