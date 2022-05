Los investigadores del crimen del empresario asesinado a balazos el pasado viernes a metros de su camioneta frente a un country de la localidad bonaerense de Los Cardales comenzaron a analizar hoy el teléfono celular de la víctima con el fin de determinar con quién mantuvo sus últimos contactos, al tiempo que solicitaron que las personas que hayan sido testigos del episodio se presenten a declarar, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El peritaje se llevará a cabo en la Unidad de Extracción de Datos Forenses del Ministerio Público Fiscal de Zárate-Campana, donde se analizará el teléfono celular Motorola de Patricio Glave (44), dueño de una fábrica de aberturas de aluminio junto a dos allegados.

Las fuentes indicaron a Télam que el análisis se realizará por pedido del fiscal Matías Ferreiros, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Campana, quien procura establecer las últimas comunicaciones que había mantenido la víctima antes del asesinato.

Por el momento, los pesquisas manejan dos hipótesis vinculadas al crimen de Glave: una discusión de tránsito o un problema con alguien que conocía, dijo a Télam un vocero de la pesquisa.

De acuerdo con los resultados de la autopsia, el empresario fue asesinado de cuatro balazos -dos en las piernas, uno en el pecho y el otro en un hombro-, disparados por una pistola calibre .25.

Según testimonios obtenidos de personas de su círculo familiar y laboral, Glave no había tenido ningún tipo de discusión o problemas con nadie, agregó el investigador.

En las últimas horas, y con el fin de poder esclarecer el homicidio, la fiscalía interviniente emitió un comunicado para pedir que eventuales testigos del hecho se presenten a declarar para aportar información.

“Solicitamos a la comunidad de Campana, Cardales y zonas aledañas que quienes hayan sido testigos presenciales del homicidio ocurrido el día viernes 6 de mayo 2022, en Ruta 4 km 5.5 a las 18:56 aproximadamente, a la altura del Country Club Los Cardales, de Alto Los Cardales, Campana, se acerquen al Destacamento Alto los Cardales, a los fines de aportar información, con el objeto de esclarecer las circunstancias que terminaron con el trágico fallecimiento de un vecino de la localidad de Pavón, Exaltación de la Cruz de 44 años”, indica el comunicado.

“Necesitamos la colaboración de toda la comunidad, la unión hace la fuerza”, añade el escrito, que indica que, quienes tengan datos para aportar, pueden comunicarse al teléfono de la Delegación Departamenral de Investigaciones (DDI) 03489-438217 o al Destacamento Alto Los Cardales, 0230-4492442 / 011-155626-2568.

El cuerpo de Glave fue encontrado la noche del pasado viernes frente al Country Club Los Cardales, ubicado en el kilómetro 4 de la ruta 4, en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires.

El cadáver fue hallado por la policía tirado en la acera de un camino y, a los pocos metros del Chevrolet Meriva del empresario, que estaba en marcha y con las luces encendidas.

Los peritos de la DDI (DDI) de Zárate-Campana secuestraron cinco vainas servidas muy cerca de vehículo y el teléfono celular de la víctima.

Tras los testimonios de familiares y amigos de Glave, los pesquisas determinaron que el hombre fue asesinado sobre un tramo del camino normal que tomaba casi todos los días cuando salía del trabajo e iba hacia su casa.

Las fuentes judiciales trabajaron en la recolección de cámaras de seguridad de la zona del Country Los Cardales y de la ruta con el objetivo de identificar a los agresores.

El fiscal Ferreiros esperaba para las próximas horas ubicar a una mujer que sería testigo presencial del crimen porque al parecer vio a dos hombres en una camioneta blanca que dispararon y huyeron.

"Los corredores de la ruta 4 sentido a Campana y a Los Cardales no lograron tomar las imágenes de las patentes del vehículo blanco porque la parte trasera no tenía la chapa patente, pero sí la delantera que no fue visible", según contó a Télam otro pesquisa.

(Télam)