Las defensas de los dos acusados por el femicidio de Lucía Pérez, ocurrido en octubre de 2019 en la ciudad de Mar del Plata, solicitaron hoy la absolución de los mismos por considerar que "no hubo delito". La defensora oficial Laura Solari, que representa a Matías Farías, remarcó que su defendido y la joven "tuvieron relaciones sexuales deseadas por los dos" y que "quedaron descartadas la violencia físicas y amenazas". Ante los jueces Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz, Solari también cuestionó la investigación inicial de la fiscal del caso, María Isabel Sánchez, quien también había sido criticada por el fiscal Leandro Arévalo en su alegato. "Solicitaremos que se declare la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua para el caso, no puede adaptarse a la culpabilidad de Farías, ya que debe tenerse en cuenta la terrible situación de historia familiar, debe sumarse a eso la corta edad del imputado, que al ser joven deberá cumplir 50 años de pena", sostuvo. Tras su alegato, el Tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio y luego fue el turno de César Sivo, defensor del otro acusado, Juan Pablo Offidani, quien también pidió la absolución de su defendido y solicitó que en el caso de una condena le aplicaran el mínimo legal disponible. En su alegato, la defensora Solari repasó los últimos chats mantenidos entre Farías y la joven, y aseguró que fue ella quien buscó reunirse con él y que no lo hizo "motivada por estupefaciente alguno", como aseguraron los acusadores, ya que "de hecho, ya contaba con drogas en su poder". Respecto de la falta de consentimiento señalada en sus alegatos por el fiscal y por las abogadas Verónica Heredia y Florencia Piermarini, representantes de la familia de Lucía, la letrada sostuvo que "no hay un solo dato" que indique "que Lucía no consintió esas relaciones sexuales". Y en la misma línea, resaltó que el cuerpo no presentaba "ningún signo de ataduras, ningún golpes" ni "nada que haga pensar que hubiese sido sometida". En su últimas palabras antes de conocerse el veredicto, Farías, indicó de manera remota desde la Unidad Penal de Florencio Varela donde está detenido, que "las cosas sucedieron como dijeron" sus abogadas. Por su parte, Offidani sostuvo desde la cárcel de Batán que tenía "la conciencia tranquila" de haber hecho "todo lo posible para llegar rápidamente" a la sala de salud del barrio Serena a la que fue trasladada sin vida Lucía, y "para brindarle asistencia"

"No tengo conocimiento para saber en qué estado estaba o llegó, y tengo confianza de que se va a resolver la situación con la verdad", añadió. La semana pasada, el fiscal Leandro Arévalo y las abogadas Verónica Heredia y Florencia Piermarini, pidieron prisión perpetua para Farías. Mientras que para Offidani, el fiscal solicitó la pena de 20 años de cárcel y la querella prisión perpetua

Ambos acusados siguieron la nueva audiencia de alegatos por teleconferencia.