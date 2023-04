Emmily Rodrigues Santos Gomes, la brasileña que hace 13 días murió al caer de un sexto piso en un edificio del barrio porteño de Retiro, consumió alcohol, marihuana, la nueva droga VIP alucinógena "Tuci" y "posiblemente" cocaína, según lo que declararon en la causa una testigo clave que estuvo con la víctima hasta tres horas antes de su caída al vacío y el médico forense que hizo la autopsia, quien además mencionó la posibilidad de que la chica no estuviera en plena conciencia, informaron hoy fuentes judiciales.

Una joven llamada Dafne y también de origen brasileño como la víctima declaró ayer durante cinco horas ante el fiscal de la causa, Santiago Vismara, en la sede de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 10.

Fuentes judiciales que estuvieron presentes durante la testimonial informaron a Télam que Dafne aseguró que Emmily consumió "alcohol, marihuana, mucho 'Tuci' y posiblemente cocaína".

Según las fuentes, ese consumo se dio a lo largo de toda noche que comenzó en el restaurante Gardiner de la Costanera Norte, siguió en el bar Isabel de Palermo y terminó en el departamento de la calle Libertad al 1500 de Francisco Sáenz Valiente (52), el empresario del agro detenido por el caso.

MIRÁ TAMBIÉN Rastrillan un basural de Córdoba en el marco de la desaparición de la docente Anahí Bulnes

El "Tuci" mencionado por la testigo es la forma abreviada de llamar al "Tucibi" (por la pronunciación en inglés de la sigla 2C-B) o la mal llamada "cocaína rosa" (su único parecido es la presentación en polvo), que combina los efectos alucinógenos del LSD con los enérgicos y eufóricos del MDMA y que se transformó en los últimos tiempos en una droga ligada a consumidores de niveles socioeconómicos altos.

En relación a la cocaína, la testigo dijo no recordar haber visto a Emmily consumir directamente pero que creía que sí lo había hecho porque "todos tomaban".

Los voceros agregaron que Dafne también aclaró que al menos hasta que ella estuvo -minutos antes de las 6 del 30 de marzo fue la primera de las cuatro mujeres en retirarse del departamento de Sáenz Valiente-, "no hubo sexo si insinuaciones sexuales" entre los presentes, lo que aparentemente coincide con lo declarado por otros testigos.

Dafne es la joven a la que, unas tres horas y media antes de caer del sexto piso, la propia Emmily le escribió por Instagram: "Gorda ¿a dónde vas? Bajé y ya te habías ido. Te banco" y le realizó una llamada perdida a las 5.53 de esa madrugada.

MIRÁ TAMBIÉN En un lapso de 15 minutos asesinaron a tres personas en distintas zonas de Rosario

"Amiga llegué a mi casa. Voy a mimir (sic, por dormir). Mañana tengo que hacer cosas", le respondió por mensaje Dafne, quien ayer aclaró ante el fiscal que se fue de la casa de Sáenz Valiente porque al día siguiente "tenía que trabajar en su peluquería" y porque la estaba "esperando alguien".

En tanto, esta mañana declaró en el expediente Héctor Di Salvo, el médico legista del Cuerpo Médico Forense (CMF) que hizo la autopsia de la joven modelo brasileña de 26 años.

Si bien aún no están los resultados de las pericias toxicológicas complementarias, el perito también habló de un posible consumo de drogas por parte de la víctima.

"La espuma de la nariz que tenía la víctima puede ser por la ingesta de estupefacientes", dijo Di Salvo, según señalaron las fuentes consultadas.

Otra aclaración importante que hizo el forense es que la lesión que él identificó con el número 18 en la autopsia y que se trata de una escoriación lineal de 13 por 9 centímetros con patrón de arrastre en la zona derecha del tórax y el abdomen, no es indicativa de que la víctima se haya resistido contra el borde de la ventana y desde allí haya sido empujada al vacío, tal como había interpretado el abogado de la querella, Ignacio Trimarco, en declaraciones a Télam.

El médico le explicó al fiscal que "el patrón de arrastre no significa que haya sido empujada o arrastrada".

Sin embargo, cuando le repreguntaron si en este caso en particular se puede determinar si la damnificada fue arrastrada por una fuerza externa, Di Salvo contestó: "No, pero no lo puedo descartar y tampoco determinar, porque yo no estuve ahí".

Ante el hecho de que Emmily fue hallada desnuda en el patio interno donde cayó y que el imputado declaró que le arrancó el pantalón cuando intentó evitar que se tirara al vacío, al forense le preguntaron si la víctima tenía alguna lesión compatible con esa maniobra de sujeción, particularmente en la cintura, y respondió: "No, no, no".

Consultado sobre si el hecho de que la víctima no tuviera los brazos quebrados es un indicio de que no estaba en su plena conciencia, Di Salvo dijo: "Es probable, no lo había pensado, la verdad que uno cuando se cae, si está consciente, tiende a poner las manos y entonces es muy probable que no haya estado en su plena conciencia".

"Yo me atrevo a decir que por sus lesiones cayó del lado derecho, y que no cayó de pie porque no tiene lesiones en sus talones", comentó el médico, quien luego concluyó: "Que no esté en su plena conciencia se podría obedecer a que la persona esté pasando por algún tipo de episodio psiquiátrico o estar bajo el efecto de algún estupefaciente o alcohol", aunque aclaró que su respuesta era "hipotética" hasta que se conozcan los estudios toxicológicos.

Uno de los defensores del empresario detenido, Rafael Cúneo Libarona, aseguró hoy a Télam que confía en que en los próximos días el juez de la causa, Martín Del Viso, libere a su cliente y lo desvincule de la imputación de un posible femicidio que por el momento que lo mantiene detenido.

"Con mucho esfuerzo y paso a paso, estamos demostrando la inocencia de Sáenz Valiente"; dijo a Télam Cúneo Libarona, quien defiende al empresario junto a su colega Facundo Orazi.

Según lo reconstruido por los investigadores, luego de una madrugada de excesos, Rodrigues (26) sufrió una aparente crisis nerviosa y pasadas las 9 del 30 de marzo último, terminó cayendo por una ventana al patio interno del pulmón de manzana del edificio, en una muerte que la Justicia intenta dilucidar si se trató de un homicidio o de un suicidio en el marco de algún tipo de ingesta de estupefacientes.

Cuando fue indagado, Sáenz Valiente dijo que Emmily tuvo un "brote psicótico", que se puso agresiva y que buscó una ventana para tirarse al vacío. (Télam)