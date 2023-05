Familiares, amigos y funcionarios consulares aguardan el traslado sanitario de Benjamín Gamond (23), uno de los jóvenes que fueron atacados a machetazos por la espalda en una playa del estado mexicano de Oaxaca, quien quedó herido de gravedad por una lesión en la cabeza y permanece internado en un lugar donde no puede realizarse una intervención quirúrgica de alta complejidad, informaron hoy fuentes oficiales.

En estos momentos, Gamond se encuentra internado en el Hospital Ángel del Mar, en Puerto Escondido, localidad ubicada en el estado anteriormente mencionado, donde se recuperó de un shock hipovolémico y, si bien los parámetros se mantienen estables, debe recibir una intervención quirúrgica por la lesión neurológica que padece producto del traumatismo de cráneo.

Marcos Gamond, el hermano de la víctima, dijo a Télam que "la preocupación es que salga de ahí", en relación al Hospital antes mencionado.

"No tenemos tiempo, no podemos esperar. Hay que pagar y avanzar. El sistema de allá no es público, es privado" destacó.

Al ser consultado sobre el valor del traslado, Gamond refirió que deberán abonar un monto aproximado de 10 mil dólares.

A su vez, el hermano de la víctima contó que "sí o sí tiene que ser en helicóptero", y aclaró que por tierra "es muy largo el trayecto" y que en avión sería peligroso "por las cuestiones de la altura y las lesiones neurológicas" que tiene Benjamín.

"Lo importante es poder destrabar el pago para que se concrete, en el plazo de las próximas tres horas, el traslado vía helicóptero hacia la ciudad de México", afirmó.

Para ello, la familia dispuso de varias cuentas bancarias para quienes desean transferir al alias facu.gamond.

El Tala Rugby Club, en el cual juega Benjamín, en tanto, se sumó a la colecta para colaborar con la familia de la víctima, desde la cuenta oficial de Facebook de la institución deportiva.

"¡Benja Gamond necesita nuestra ayuda! Benja es clase 2000 de nuestro Club y estando en México sufrió un ataque y se encuentra en delicado estado de salud. Necesitamos la colaboración de toda la familia blanquinegra para con Benja y su familia", señalaron desde el club.

Por su parte, desde Cancillería indicaron a Télam que el embajador Carlos Tomada, junto a los miembros del Consulado General argentino en México, realizaban las gestiones pertinentes y seguían de cerca el caso, tras lo cual, se contactaron con las partes involucradas con el fin de brindar la asistencia necesaria.

En ese sentido, los funcionarios consulares mantenían el contacto, además de con las familias y amigos de las víctimas, con la Vice Fiscalía de Puerto Escondido, que lleva adelante la investigación.

El ataque ocurrió durante la tarde del viernes último en la zona turística denominada Lagunas de Chacahua, en el municipio de Villa Tutupepec.

Por motivos que aún se investigan, un joven agredió a machetazos a los tres jóvenes oriundos de Córdoba, e identificados como Benjamín Gamond (23), Santiago Lastra (22) y Macarena González (23).

Según la Coordinación Municipal de Protección Civil de Tutupepec, uno de los jóvenes resultó gravemente herido en la cabeza.

En tanto, los otros dos jóvenes sufrieron lesiones cortantes en manos y brazos y fracturas, por lo que fueron atendidos y se encuentran evolucionando favorablemente.

Los tres heridos fueron atendidos en la costa por paramédicos de Protección Civil Municipal y luego trasladados de urgencias al hospital Ángel del Mar de Puerto Escondido.

Mientras que la Policía municipal detuvo al sospechoso del ataque, a quien identificó como Cruz Irving Martínez Flores (21), oriundo de Ometepec, Guerrero.

En tanto, el Gobierno Municipal de Villa de Tutupetec emitió un comunicado ayer sábado, en el cual reprobó "rotundamente" el ataque sufrido por los turistas argentinos y señaló que el detenido arribó a dicho municipio "en busca de empleo, por lo cual no tiene relación alguna con la comunidad".

"De manera inmediata, la comunidad, la Policía municipal preventiva y la Coordinación Municipal de Protección Civil, actuaron en tiempo y forma para el auxilio de los lesionados, trasladándolos al hospital Comunitario de Río Grande y posteriormente fueran canalizados a un Hospital de Segundo Nivel en la Ciudad de Puerto Escondido en donde reciben la atención necesaria", aseguraron.

Desde el Gobierno Municipal expresaron que el sospechoso "fue consignado a la Vice Fiscalía Regional de la Costa, en donde la Mesa de Delitos de Alto Impacto será la encargada de definir su situación legal".

"Solicitamos a la Fiscalía del Estado de Oaxaca realizar su trabajo de forma profesional y cumplir con el procedimiento correspondiente que permita sancionar la agresión sufrida por los tres turistas argentinos", concluyó la intendencia. (Télam)