Referentes de agrupaciones feministas de Tierra del Fuego declararon como testigos en favor de Florencia Eliana Mansilla, la mujer acusada de matar a puñaladas a su supuesto acosador sexual y que confesó el crimen en un video subido a las redes sociales, al asegurar que había buscado ayuda, informaron hoy fuentes judiciales.

Los voceros indicaron que la jueza de instrucción 3 del distrito fueguino, Cecilia Cataldo, intenta determinar ahora si existía un historial de hostigamiento previo de la víctima Alexis Baciocchi (35), un tatuador y profesor de música, hacia la imputada Mansilla (27).

En ese contexto, ayer declararon como testigos de la causa integrantes de agrupaciones feministas que se presentaron espontáneamente en el juzgado, según confirmaron los voceros oficiales consultados.

Las referentes de estas entidades ratificaron que Mansilla “había buscado ayuda” por la situación de acoso, e incluso revelaron que se había presentado ante la “secretaría de Género del Municipio de Río Grande”.

Si bien permanece imputada del delito de “homicidio simple”, la mujer fue excarcelada el miércoles último luego de que la jueza Cataldo interpretara que “no existe riesgo procesal”, aunque también se dispuso su internación en un área de Salud Mental debido al resultado de una pericia psiquiátrica que le practicó un perito de la propia justicia.

Al respecto, la jueza de Familia y Minoridad 2 de Río Grande, Marina Montero, requirió un nuevo informe a las autoridades sanitarias para establecer si esa internación debe ser “involuntaria” o si se le puede dar el alta “con las pautas específicas de tratamiento”.

Mansilla también fue sometida en las últimas horas a una “pericia psicológica y socioambiental” y a un “examen médico” solicitado por la fiscal de la causa, Laura Urquiza.

Por otra parte, la autopsia sobre el cuerpo de Baciocchi concluyó que la víctima recibió “ocho lesiones punzantes en el sector de la espalda”, y que la causa de la muerte fue “una insuficiencia respiratoria aguda debido a un neumotórax de grado 3 bilateral, hemorragia grave, hipotensión arterial, actividad eléctrica sin pulso y asistolia”, detallaron las fuentes.

Los investigadores ya tienen por demostrado que el domingo 18 de diciembre, la mujer acudió a la vivienda del hombre, ubicada en la calle Punta Popper 363 del barrio Chacra XIII de Río Grande, y discutió con él antes de provocarle la muerte.

“Hace un tiempo que me amenazaba. Decía que yo era de él, que él era mi dueño. Y no paraba. Así que hoy le dije que lo iba a ver. Vine a su casa y le dije lo mal que me sentía, todo el tiempo. Traté de ser sincera. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila y soñaba muchas cosas”, explicó la mujer en el video que subió después a las redes sociales, con las manos aún ensangrentadas.

Allí, mientras esperaba la llegada de la Policía y se encontraba en evidente estado de shock, admitió: "Discutimos y lo apuñalé, no sé cuántas veces, porque se movía mucho, todo el tiempo se movía. No me dejaba hacer algo limpio para que no sufriera. En realidad quería que sufriera pero mi intención no era quitarle la vida, sino asustarlo tanto como para que no se pudiera meter nunca más conmigo”. (Télam)