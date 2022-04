Un hombre con antecedentes penales y psiquiátricos por tenencia de drogas, tentativa de robo y lesiones golpeó en la cabeza a una mujer policía con un hierro, le robó el arma reglamentaria y luego se tiroteó con efectivos de la fuerza de la Ciudad, aunque finalmente fue detenido en el barrio porteño de Palermo. Según informaron fuentes policiales a NA, el hecho se produjo este jueves a la mañana en la intersección de la Avenida Casares y Castex, donde la uniformada, quien recorría la zona en una bicicleta, fue abordada por el agresor que la golpeó en la cabeza, le robó el arma reglamentaria y antes de escaparse le efectuó varios disparos que afortunadamente no impactaron en la oficial Victoria Ponce, quien presta servicio en la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad. La uniformada dio aviso a los móviles policiales, al mismo tiempo que testigos del episodio llamaron al 911. La víctima fue trasladada al Hospital Fernández con traumatismo de cráneo, con heridas cortantes y en estado de shock. Los efectivos de esa seccional iniciaron la búsqueda del agresor al cual divisaron unas cuadras más adelante y le dieron la voz de alto. Sin embargo, el atacante se resistió y les disparó a los oficiales con el arma robada, aunque los uniformados no repelieron el ataque a balazos, ya que había muchas personas en la zona y evitaron ponerlas en riesgo. El agresor finalmente fue reducido y detenido en la intersección de la Avenida Del Libertador y Jerónimo Salguero. Luego se conoció que el hombre tenía antecedentes penales por distintos hechos delictivos, pero sobre todo por agresiones contra sus vecinos. El 30 de noviembre de 2018 fue detenido por tentativa de robo a con arma blanca y resistencia a la autoridad en jurisdicción de la comisaría comunal 11, mientras que el 17 de enero de 2019 fue por amenazas en Comuna 12. El 22 de diciembre del mismo año fue detenido por tenencia de drogas en la comisaría comunal 11 y el 23 de noviembre de 2021 por tentativa de robo en la comisaría vecinal 12 C. El 6, el 7 y el 11 de febrero de 2022 fue aprehendido por lesiones leves en la comisaría vecinal 13 C, mientras que el 14 de febrero fue trasladado al Hospital Borda. Por último, el 7 de marzo pasado fue aprehendido también por lesiones leves en la comisaría vecinal 13 C. Este jueves por la mañana, el director del Hospital Fernández, Ignacio Previgliano, contó que la policía permanece internada y confirmó que tiene fracturas múltiples de cráneo, contusión en la parte frontal del cerebro, traumatismo maxilofacial con heridas cortantes en el rostro, que fueron suturadas

Ante la prensa, el médico comentó que cuando la efectivo ingresó al hospital estaba lúcida, pero con el correr de las horas empezó a mostrarse confundida. "Decimos que el traumatismo es potencialmente grave porque puede haber un empeoramiento neurológico y le puede dejar algún trastorno, pero que en unos seis meses o un año se puede recuperar", indicó Previgliano

Además, informó que se le realizó una segunda tomografía computada, la cual no mostró empeoramiento, y una ecografía de la vaina del nervio óptico para determinar si tuvo alguna hipertensión óptica, pero no lo tiene. El médico que confirmó que la van a trasladar al Hospital Italiano, señaló que si le quedan secuelas neurológicas "lo vamos a saber con el correr del tiempo", y concluyó: "las próximas 48horas son fundamentales para ver la evolución de ella

Habitualmente el 90 por ciento de los casos evolucionan muy bien".