Con la identificación de los imputados y los lineamientos de apertura del Ministerio Público, la querella y la defensa, la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata comenzó hoy a juzgar a los dos acusados por el homicidio del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, hermano del sindicalista y ex intendente de Quilmes Francisco "el Barba" Gutiérrez, ocurrido en 1994 como consecuencia de sus investigaciones sobre la denominada "aduana paralela" durante el gobierno de Carlos Menem. El caso llega a la etapa de juicio por segunda vez, casi 28 años después del hecho, y como consecuencia de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2013, el Estado argentino admitió su responsabilidad en la violación al derecho a la vida de Gutiérrez y a que su familia obtuviera la reparación judicial por el crimen. "La Corte IDH ha considerado que las amenazas e intimidaciones sufridas por testigos en el proceso interno no pueden verse aisladamente, sino que se deben considerar en el marco de obstaculizaciones de la investigación del caso", sostuvo el tribunal internacional. El tribunal dispuso audiencias diarias de lunes a viernes, pero las representantes de las querellas sostienen que ello podría afectar el desarrollo del proceso, por cuando no habría tiempo material para procesar lo que vaya surgiendo de los relatos de los testigos y la presentación de las pruebas. De hecho, medio centenar de testigos están previstos desde mañana, 26 de abril, hasta el próximo 13 de mayo. Gutiérrez fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando viajaba en un tren del Ferrocarril Roca a la altura de la estación Sarandí el 29 de agosto de 1994, y su cadáver fue hallado cuando la formación llegó a la cabecera, en La Plata. La víctima había iniciado una investigación sobre el almacenamiento de mercaderías presuntamente ilegales en depósitos fiscales que proliferaron tras la desregulación del comercio exterior resuelta durante el gobierno de Menem (1989-1999). En el juicio comparecen como acusados el ex cabo de la Policía Federal Alejandro Daniel "Chiquito" Santillán y el ex policía bonaerense Francisco Severo "el Colorado" Mostajo, quien permaneció evadido de la Justicia durante la mayor parte del proceso. Santillán ya fue juzgado y absuelto en 1996, pero esa decisión fue revertida y ahora afrontará nuevamente el proceso, que transcurrirá bajo las previsiones del antiguo Código Procesal Penal que regía en 1994, cuando aún no se habían implementado los tribunales orales. Los jueces a cargo del proceso son Claudio Bernard, Ramiro Fernández Lorenzo y Hernán Decastelli, junto con el fiscal Martín Chiorazzi. NE/MG/AMR NA