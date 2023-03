Un comisario general, un subcomisario y un oficial de la policía de San Luis que habían llegado a juicio oral acusados de haber atacado a golpes en una comisaría de la localidad puntana de San Francisco a un joven en 2016, fueron absueltos por una jueza que entendió que no había elementos suficientes como para condenarlos.

Fuentes judiciales aseguraron que los acusados eran el oficial subinspector Silvio Agustín Salgado, el subcomisario Marcelo Enrique Floriani y e comisario general Sergio Daniel Elizondo, quienes llegaron al debate en libertad y con un pedido de condena por parte de la fiscalía a dos años y medio de cárcel más una inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos por "privación abusiva de la libertad", que tuvo como víctima a Facundo Emanuel Amaya.

Durante el juicio, el fiscal Fernando Rodríguez relató que quedó probado que el hecho ocurrió el 10 de abril de 2016, cuando Santalucía Leyes, abuela de Amaya, denunció que su nieto Facundo, quien padece autismo y trastornos obsesivos compulsivos, fue interceptado por los policías Salgado, Floriani y Elizondo en inmediaciones del barrio 40 Viviendas de San Francisco del Monte de Oro, una localidad distante a 100 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis.

El fiscal explicó que lo tiraron al suelo, lo golpearon, lo cargaron en un móvil y lo trasladaron a la comisaría de la localidad.

Durante los alegatos el fiscal aseguró que el hecho estaba probado, resaltó pruebas como el informe del médico psiquiatra del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial, Gonzalo Mayor, quien entrevistó a la víctima, y el de la médica Marcela Burghardt; y solicitó que Salgado, Floriani y Elizondo fueran condenados a dos años y medio de cárcel más una inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos por "Privación abusiva de la libertad".

Sin embargo, durante el juicio la víctima, que actualmente tiene 28 años, expresó que no recordaba detalles de ese día en particular, pero aseguró que fue arrestado varias veces en la localidad y que recibió "cachetazos, pero no sufrió "lesiones graves".

Recordó que una médica lo revisó en el hospital del pueblo y que constató lesiones que tenía, por ejemplo, en el muslo y agregó que en la comisaría los efectivos lo sentaron y le dieron cachetadas hasta dejarle la cara colorada.

Para el defensor oficial Esteban Sala, defensor de Salgado, la causa contó con una "total orfandad de elementos de pruebas" y que el hecho no fue acreditado.

Guillermo Sánchez Pagano, defensor de Floriani, aseguró en la misma línea que la fiscalía no contó con pruebas para acreditar que el hecho existió, y el abogado Andrés Fernández, representante de Elizondo, dijo que adhería a todo lo expuesto por sus colegas y al igual que ellos solicitó la absolución lisa y llana para su defendido.

Finalmente la jueza Adriana Lucero Alfonso absolvió hoy a los acusados por considerar que la causa no contaba con elementos suficientes para condenarlos.

Según la investigación, Amaya tenía 20 años a la hora de la denuncia y había ido a jugar al futbol y fue arrestado cuando regresaba a su casa.

Alertada por vecinos, su abuela fue hasta la comisaría y encontró al joven "tirado en el piso y que no hablaba ni reaccionaba".

Una médica del Hospital de San Francisco del Monte de Oro, examinó a Amaya en el centro médico y extendió un certificado donde detalló las lesiones que observó, por lo que la mujer hizo la denuncia por apremios contra tres policías, cuya identidad extrajo del libro de guardia de la comisaría, según su propio testimonio. (Télam)