Un tribunal en enjuicimaiento absolvió hoy y restituyó en su cargo al fiscal acusado de mal desempeño en la investigación del homicidio del ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, asesinado el año pasado, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Laureano Palacios, cuyo accionar fue sometido esta semana a un jury en las instalaciones de la Escuela de Capacitación Judicial catamarqueña.

La absolución fue dictada por el tribunal de enjuiciamiento integrado por la ministra y presidenta de la Corte de Justicia de Catamarca, Fernanda Rosales Andreotti; el senador Oscar Vera (Frente de Todos); las diputadas Juana Fernández (Juntos por el Cambio) y Cecilia Guerrero (Frente de Todos); y dos integrantes del Colegio de Abogados de la provincia.

Según se explicó durante la lectura del fallo, Rosales Andreotti y Fernández votaron a favor de la destitución del fiscal, mientras que Guerrero, Vera y los dos integrantes del Colegio de Abogados de la provincia votaron en contra de la destitución de Palacios.

MIRÁ TAMBIÉN Denunció por acoso y maltrato a un compañero de trabajo, que la asesinó a balazos en Saladillo

Durante los alegatos, el fiscal ante el tribunal, Miguel Mauvecín, había solicitado la destitución de Palacios "por mal desempeño de sus funciones".

"Voy a mantener la acusación porque la prueba producida en este proceso, en esta sala, además de la prueba incorporada, ha generado la certeza necesaria para tener por acreditado el hecho que se le endilga al funcionario", dijo el fiscal.

"Mantuvo un mal desempeño porque sabía que estaba ante una causa compleja y tomó malas decisiones, no las tomó u otros las tomaron por él", argumentó Mauvecin, quien con "mucho pesar" pidió que se separe del cargo a Palacios.

En tanto, la defensa ejercida por el letrado José Camps sostuvo que Palacios trabajo de "manera activa" en la investigación y que gracias a su labor se logró dilucidar que se trataba de un homicidio.

MIRÁ TAMBIÉN Declaran culpable a un jardinero por el homicidio simple de una adolescente de 15 años

"No tengo dudas de que en este proceso de jury quedó demostrado que Palacios trabajó de manera activa en la causa, no se frenó en la primera autopsia que no determinó el mecanismo de muerte", indicó.

Por su parte, Palacios aseguró: "Creo que estoy ante una investigación que la hice bien. Que nunca voy a claudicar en los valores en los que creo".

Luego, el fiscal agradeció a "las personas que transmitieron la verdad sobre esto" y agregó: "Objetivamente creo que sepan que trabajé responsablemente, que no descansé. Quiero dar una reflexión porque así lo siento, en base a los valores que me dejaron mis abuelos y mis viejos, a las injusticias hay que enfrentarlas con la frente alta y la espalda recta. Eso es todo".

Palacios fue apartado de la investigación del crimen del exministro por el procurador de Catamarca, Tristán Lobo, luego de detectar presuntas irregularidades en la instrucción de la causa, y fue reemplazado por su colega Hugo Costilla, quien ya estaba colaborando con el expediente.

Tras la separación de Palacios, el bloque de diputados provinciales de la oposición catamarqueña, integrados por la Unión Cívica Radical, el Pro y el Frente Amplio, solicitaron el jury a la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

Rojas (73), quien además de ministro de Desarrollo Social de la provincia, se desempeñaba como secretario general de Uthgra delegación Catamarca y presidente del Partido Tercera Posición referenciado con Barrionuevo, fue encontrado muerto por su hijo el domingo 4 de diciembre de 2022 al mediodía, tirado en el patio de su casa.

La autopsia reveló que la data de muerte era del día anterior al hallazgo.

Si bien en un primer momento fuentes oficiales señalaron que Rojas había fallecido por causas naturales, la investigación dio un vuelco cuando se conoció el resultado la segunda autopsia, que determinó que el funcionario provincial había sido asesinado.

Por el hecho, una exempleada de la víctima fue imputada por "homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y por alevosía" por el fiscal Palacios, (Télam)