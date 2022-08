Un artista callejero de nacionalidad brasileña fue absuelto del homicidio de un hombre, al que llegó a juicio acusado como coautor, ocurrido en diciembre de 2018 en la ciudad de San Luis, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue tomada por la Cámara Penal 2 Residual de San Luis, integrada por los jueces Hugo Saa Petrino, Fernando Julio de Viana y Adriana Lucero Alfonso, que dispuso “la absolución lisa y llana” de Gilcima Vispo Souza, quien se encontraba imputado del homicidio simple en calidad de coautor, en perjuicio de Matías Auderut.

El tribunal además ordenó que “se oficie al Instituto de Reinserción Social para que brinde la asistencia correspondiente, teniendo en cuenta que Souza es extranjero y carece de cualquier vínculo familiar o social, asimismo de medios económicos para solventar su regreso a su país natal”.

Auderut (30) fue golpeado durante la madrugada del 30 de diciembre de 2018, en la esquina de Mitre y Avenida Illia de la ciudad de San Luis, en inmediaciones del bar Say No More, tras lo cual permaneció internado en grave estado durante cinco días y luego falleció por un traumatismo de cráneo encefálico debido a la golpiza recibida.

Una de las pruebas que se exhibieron en el juicio fue un video filmado por un cliente del lugar, donde se ve como Souza abraza a Auderut con la intención de alejarlo de una pelea, pero luego ambos caen al piso y la víctima logra reponerse y levantarse, pero Souza no.

Por este hecho, en octubre de 2021 la justicia condenó a 15 años de prisión a Federico Zamudio (24), un mochilero oriundo de la localidad correntina de Goya, y a Fabián Pino (32), un albañil neuquino, a quienes se les imputó el delito de homicidio simple, en calidad de coautores.

Ayer, en su alegato el fiscal Fernando Rodríguez indicó que “la regla de la fiscalía es la acusación, pero eso no implica ser un acusador serial” y que los hechos “quedaron fijados en el primer juicio y la indagatoria marcó que Souza estuvo en el hecho, pero no tuvo participación”.

“Souza cayó junto a la víctima y quedó tendido en el suelo y no se pudo parar, por esto pido la absolución por el beneficio de la duda”, alegó.

Por otro lado, las abogadas Adriana Algarbe y Viviana Martínez, que representan a la familia de Auderut, afirmaron que “la participación de Souza es inexistente y no existen elementos de prueba” y solicitaron que se investigue el accionar de los empleados de seguridad del bar Say No More.

Souza, que había sido imputado en primera instancia y a quien se le dictó la falta de mérito, luego fue nuevamente procesado, pero se encontraba prófugo y con un pedido de captura internacional.

“Mi defendido fue dos veces víctima: la primera cuando fue agredido por custodios del bar el día del hecho y la segunda, cuando fue privado de la libertad”, dijo su abogado defensor, Esteban Sala; a lo que Souza agregó ante los jueces: “Tengo la tranquilidad de que no hice nada”. (Télam)