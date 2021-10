Familiares y amigos de Paola Tacacho, la docente de inglés asesinada el 30 de octubre de 2020 en la capital tucumana por un exalumno al que había denunciado 14 veces y quien tras el ataque se suicidó, marcharán mañana para pedir justicia y que, a un año del femicidio, se avance en el jury y se destituya al magistrado que no llevó a juicio al atacante por violar una perimetral.

La marcha, organizada por la comisión Todos por Paola, fue convocada a través de redes sociales para mañana, a las 19, cuando se cumpla un año del femicidio de la docente.

El punto de encuentro será en la esquina de las calles Monteagudo y San Juan, donde Tacacho fue asesinada a puñaladas por su exalumno Mauricio Parada Parejas.

Luego, está previsto que los manifestantes recorran las calles céntricas de la ciudad exigiendo justicia, hasta llegar a la plaza Independencia, ubicada frente a la Casa de Gobierno.

“Convocamos a esta marcha conscientes de que vuestro deseo como el nuestro (familiares, amigos y organizaciones) es el grito de justicia por Paola, quien realizó denuncias que fueron desoídas, llegando a este trágico final”, señala el comunicado de los organizadores.

La profesora de inglés fue asesinada a puñaladas en la vía pública el viernes 30 de octubre de 2020 por Parada Parejas.

Tras el ataque, cometido en Monteagudo al 500, en pleno centro de la ciudad de Tucumán, el agresor se suicidó con el mismo cuchillo al ser rodeado por un grupo de vecinos que le impidió escapar.

Según los investigadores, la docente había realizado 14 denuncias contra Parada Pareja, quien había sido su alumno años anteriores y que desde entonces la acosaba, hecho por el cual la justicia le había impuesto una restricción de acercamiento.

Seis de esas presentaciones fueron archivadas, siete quedaron sin resolución y una había llegado al requerimiento de elevación a juicio aunque el juez penal Francisco Pisa decidió sobreseer al acusado y archivar la causa, por lo que es cuestionado por la familia de víctima, que exige su destitución.

El 24 de febrero de este año, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, aceptó la renuncia condicionada a Pisa, quien la había presentado en 2018 para acceder a su jubilación como magistrado judicial.

Pero finalmente esa renuncia condicionada no se concretó debido a que el trámite jubilatorio no se resolvió en los plazos establecidos, por lo que Pisa presentó su renuncia lisa y llana -sin beneficio de la precepción del 82 por ciento móvil de su salario- ante Manzur, quien no la firmó.

El 24 de agosto la comisión de juicio político de la Legislatura de Tucumán resolvió por unanimidad acusar a Pisa ante un jurado de enjuiciamiento por su presunto mal desempeño en el caso de Paola Tacacho.

"Este magistrado (por Pisa) no hizo honor a su cargo y vamos a pedir su destitución", señaló entonces el legislador Raúl Ferrazzano, presidente de la comisión de juicio político.

Fuentes legislativas adelantaron que se espera conocer el resultado del juicio durante noviembre.

Mariela Tacacho, madre de Paola, declaró a la prensa local que “la Justicia me quitó a mi hija, qué más puede hacerme, el Poder Judicial protegió a Parada Parejas, por eso nosotros estamos en pie de lucha y necesitamos que se abra la ventana de la justicia”.

“De Paola heredamos la lucha por la justicia, su femicidio dejó al descubierto la violencia institucional que las mujeres sufren en Tucumán”, manifestó la madre de la víctima. (Télam)