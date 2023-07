A tres años de la desaparición del abogado Salvador Altamura, quien fue visto por última vez el 13 de julio del 2020 en la localidad bonaerense de Quilmes, el tribunal que debe juzgar al único acusado de matarlo pidió posponer hasta octubre el debate, mientras que la familia continúa con esperanza de encontrar su cuerpo.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Quilmes, presidido por el juez Rubén Hernández, solicitó posponer para octubre el juicio que estaba previsto realizar desde el 18 hasta el 21 septiembre, ya que esa fecha se superpone con otros debates ya fijados.

Al juicio llegará detenido Rubén Darío Dening (54), quien enfrentará cargos por el delito de "robo calificado por el empleo de llave verdadera en concurso real con homicidio criminis causa" de Altamura, quien fue visto con vida por última vez el 13 de junlio de 2020.

Al respecto, Norma Wambold, madre de Altamura (48), dijo a Télam que "tiene esperanzas" de que el imputado, quien era amigo de su hijo, "hable, diga algo, dónde está el cuerpo o que dé un indicio", ya que esa es "la lucha" de la familia.

"El detenido se niega totalmente a hablar. Mi hijo ya no está, el objetivo siempre es encontrarlo. Hace tres años que no tenemos ninguna noticia y no podemos pensar que está vivo", sostuvo.

La mujer confió que siente "ansiedad y tristeza" por no saber dónde está el cuerpo de su hijo, que se apoya en su esposo y que en los próximos días su nieta, hija de Salvador, va a cumplir 15 años, lo que la hace sentir aún peor.

La fiscal de la causa, Ximena Santoro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Quilmes, desdobló la causa, ya que envió a juicio a Dening mientras que continúa con la investigación para hallar el cuerpo de Altamura.

Wambold dijo que si bien la fiscal Santoro es "muy hermética" con la información que le suministra a la familia, "su trabajo ha sido impecable porque su elevación a juicio no ha sido objetada en ninguno de sus puntos".

La investigación judicial dio por acreditado que Altamura fue visto por última vez el 13 de julio de 2020, aproximadamente a las 17.08, en las inmediaciones o en el galpón situado en la calle Rodríguez Peña 1210 de la localidad de Bernal, partido de Quilmes, junto a al acusado Dening.

En el requerimiento de elevación a juicio que formuló el año pasado -y al que tuvo acceso Télam-, la fiscal Santoro sostuvo que Dening "a fin de preparar su posterior accionar ilícito y con el propósito de lograr su impunidad le dio muerte a Salvador Altamura".

Para la fiscalía, Dening, luego de asesinar a su amigo, a quien conocía desde la adolescenncia, tomó la motocicleta de la víctima y se dirigió hacia su departamento ubicado en la calle 25 de Mayo 217, en pleno centro de Quilmes, donde "se apoderó ilegítimamente de una suma de dinero no especificada y un arma de fuego calibre 9 milímetros" propiedad del abogado.

Una de las pruebas que remarcó la fiscalía fue que luego de la desaparición del abogado, Dening adquirió un televisor, dos celulares y se halló un comprobante de pago para un estudio de abogados por la cifra de cinco mil dólares.

Al momento de ser detenido, mientras intentaba ingresar a la provincia de Entre Ríos, el imputado tenía en su poder la suma de 386.662 pesos y 31.500 dólares, y vestía una campera que era de Altamura.

Además, fue clave el testimonio de familiares y amigos de la víctima, quienes coincidieron que por la contextura física la persona que quedó filmada ingresando al departamento de la víctima la madrugada del 14 de julio de 2020, no era la del abogado. (Télam)