A 33 años del crimen de Andrés Núñez, el albañil torturado hasta morir por policías bonaerenses en septiembre de 1990 en la ciudad de La Plata, se aguarda el inicio del juicio a tres efectivos por su presunta vinculación con el crimen, mientras que continúa prófugo el acusado de comandar el secuestro de la víctima, los tormentos que le aplicaron y el posterior ocultamiento de su cuerpo.

"Si bien el aniversario se conmemora mañana, por la memoria de Andrés y porque sigo luchando por su causa, el 8 de octubre vamos a hacer una jornada cultural y de lucha en la Plaza San Martín de La Plata, porque seguimos exigiendo justicia", afirmó a Télam Mirna Gómez, esposa de la víctima.

La actividad se desarrollará a las 15 de ese día bajo la consigna: "Luchamos contra la represión estatal, el avance de la derecha y la impunidad de ayer y de hoy".

El 28 de septiembre de 1990, efectivos de la policía se llevaron a Núñez a la Brigada de Investigaciones de La Plata con la excusa de estar investigando el robo de una bicicleta y, allí en la dependencia policial, le colocaron una bolsa en la cabeza, mientras le pegaban en el estómago, hasta ocasionarle la muerte.

MIRÁ TAMBIÉN Armados y a los golpes, roban dos casas en un barrio cerrado de La Plata

El cuerpo fue llevado a un campo en la localidad de General Belgrano, predio que cuidaba un primo de Pablo Gerez, el policía que comandó el operativo del secuestro y tortura, y quien hace 30 años está prófugo.

El cadáver fue incinerado dentro de un tanque australiano en desuso y recién se lo encontró e identificó en 1995, cinco años después del hecho, luego de que el policía José Daniel Ramos colaboró con los investigadores para beneficiarse en la causa judicial e indicó el lugar donde estaba el cadáver.

En el 2010 fueron condenados a prisión perpetua Víctor Dos Santos y Alfredo González, y tras estar prófugo 22 años, en el 2012 capturaron a Luis Raúl Ponce en la ciudad neuquina de Junín de los Andes y en el 2017 lo sentenciaron también a la misma pena.

Por su parte, González había accedido en diciembre pasado a la libertad condicional por buena conducta; sin embargo, a principios de este mes la Sala V del Tribunal de Casación bonaerense revocó ese beneficio, por lo que el condenado volvió a prisión.

MIRÁ TAMBIÉN Imputaron a Batakis por la contratación de familiares y una numeróloga en Banco Nación

Al respecto, Manuel Bouchoux, abogado de Mirna Gómez, explicó a Télam la justicia también "rechazó las salidas transitorias que había solicitado Ponce, en este caso por considerar que no se aplicaba el cómputo del 2 por 1 y, al igual que con González, por la gravedad del delito considerado grave violación a los derechos humanos".

"Además hay avances con el inicio del juicio para tres policías subalternos que estará a cargo de los jueces Emir Alfredo Caputo Tártara, Ezequiel Medrano y Cecilia Sanucci", adelantó Bouchoux.

Esos efectivos -que fueron desafectados de sus cargos a raíz de la investigación del caso- son Carlos Gustavo Veiga, Ernesto Delfor Zabala y César Carrizo, quienes se encuentran en libertad.

Según el letrado, un cuarto policía, identificado como Pedro Costilla, "habría fallecido, pero aún no fue certificada esa circunstancia en el expediente".

"Ya se realizó la audiencia con jueces y fiscal de ofrecimiento de pruebas para Veiga; y se hará lo propio con Carrizo; en tanto aún no pudo ser habido Zabala, del que no podemos decir que está prófugo, sino que no pudo ser localizado para su notificación", añadió el abogado.

Veiga llegará a juicio imputado del delito de allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad, por haber participado del secuestro de Núñez para su traslado a la Brigada.

Mientras que Zabala y Carrizo estaban en la dependencia en el momento en que torturaron hasta matarlo a Núñez y por eso se les imputa el delito de omisión de impedir tormento.

"Si bien no tenemos fecha de juicio se avanzó e incluso se está buscando reducir las jornadas que demandaría el juicio para poder hallar fecha", detalló.

El abogado de la esposa de Núñez afirmó que es probable que amplíen !la acusación contra los policías ya que hay un fallo de la Suprema Corte que, a raíz de un planteo de prescripción, sostuvo que hay que analizar las conductas en conjunto para evaluar la calificación legal".

"Esta omisión se puede transformar en una comisión por omisión, es decir un delito más grave", remarcó.

Con respecto a Gerez, Bouchoux reconoció que "hay un incidente de búsqueda, se han realizado tareas de inteligencia varias, intervenciones telefónicas, pero hasta el momento sigue prófugo".

"Andrés fue el primer desaparecido en democracia, seguimos luchando para que los policías que encubrieron paguen y para que haya una búsqueda real de Gerez", concluyó, por otro lado, la viuda. (Télam)