El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro (Frente de Todos), se refirió hoy a los cambios introducidos por la Legislatura bonaerense a la ley que limita la reelección de los intendentes aprobada durante la gestión de María Eugenia Vidal, y dijo "que se debe legislar para adelante" y que la exgobernadora "sigue haciendo agua".

"Me parece que la gobernadora Vidal, como siempre, sigue haciendo agua, hace patito, como cuando estuvo en la provincia", dijo hoy en declaraciones a El Destape Radio.

La Legislatura bonaerense aprobó anoche una norma sobre reelección de los intendentes que establece que los jefes comunales solo podrán estar en el cargo solamente durante dos períodos, incluso si cumplen el segundo de estos períodos de manera parcial.

Asimismo, la norma establece que el primero de estos períodos se computará desde el año 2019 para el caso de los intendentes.

MIRÁ TAMBIÉN Querella reitera a Martínez De Giorgi planteo para incorporar como prueba el video de La Plata

La norma votada ayer modifica la ley 14.836, sancionada en 2016 junto a su reglamentación, y apunta a evitar en el futuro futuro los casos de los jefes comunales que se pidieron una licencia de dos años antes de terminar su segundo mandato para luego presentarse a un tercer período.

"Me parece que (Sergio) Massa se equivocó, es que estaba mal, por el articulo 13, no se legisla para atrás, se legisla para adelante; y a nosotros nos habían legislado el prohibido cuando estábamos electos", señaló el intendente en referencia a la norma aprobada en agosto de 2016, que computaba el período que ejercían en ese momento los intendentes (2015-2019) como el primero a tenerse en cuenta para la aplicación de la norma que fijaba límites para las reelecciones.

Click to enlarge A fallback.

Sobre ese punto, que fijaba una limitación para intendentes que habían asumido poco antes, el 10 de diciembre de 2015, Zurro subrayó que su postura es que estas controversias "las resuelva la política" y no del Poder Judicial ya que, argumentó, "no se puede judicializar toda la política, menos con la Justicia que hay".

"Pero si querés hablar de este período, es inconstitucional lo que han hecho, por eso en ese momento el bloque se opuso", subrayó.

MIRÁ TAMBIÉN Organizaciones sociales se movilizan a la Casa de Chubut en Buenos Aires

En ese sentido, agregó: "Antes nos embocaron ya electos. Lo que está mal, está mal y hay que reconocerlo. Vidal no reconoce porque no reconoce nada".

"Yo ya hablé 4 años de Vidal y las pruebas están a la vista: Vidal, Macri, los que hicieron un desastre en la Argentina, han resurgido como si resurgiera una flor de lo que fue lo peor de la Argentina", advirtió.

Además, Zurro se refirió a la denuncia que presentó la AFI contra exfuncionarios bonaerenses de Vidal que en un video planteaban cómo diseñar un plan para "prearmar causas judiciales" contra dirigentes sindicales, en particular el extitular de la Uocra de La Plata Juan Pablo 'Pata' Medina.

"Cuando hablan de espiarnos, te tengo un libro de lo que hicieron en Pehuajó. Desde el canalla de (Cristian) Ritondo hasta todos ellos. Hasta sacarme 68 policías para que tenga problemas en Pehuajó. Fue el municipio que menos recibió por cápita. Me querían hacer un apriete, pero a un militante kichnerista no lo aprieta nadie, a mí no me aprieta nadie", desafió.

Asimismo, manifestó: "Por supuesto que me espiaron, Ritondo vino cuatro veces de forma informal a Pehuajó. ¿Qué hacía el Ministro en Pehuajó? Soy el único Intendente junto con (Mario) Secco que nunca se reunió con Vidal y soy el único que nunca me reuní con un Ministro. Me querían apretar para condicionar acuerdos espurios que jamás haría con nadie. Yo soy ultra K, pero de Cristina (Fernández de Kirchner) y defensor de los derechos de la gente. Con esa gente, era inarreglable, ¿Qué voy a arreglar, el hambre del pueblo?"

En ese punto, al analizar los resultados electorales de este año, consideró que "hay gente que por los medios, o la pandemia vuelven a votar a los que hicieron el daño en el país". (Télam)