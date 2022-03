El presidente Volodímir Zelenski anunció en su último mensaje al país que las negociaciones entre Rusia y Ucrania podrían celebrarse en la ciudad de Jerusalén. "El primer ministro Bennett está tratando de encontrar una vía de negociación con Rusia y agradecemos todos los esfuerzos para que empecemos, más pronto que tarde, a hablar con Rusia

Jerusalén, tal vez, es el lugar adecuado para encontrar la paz, si es posible", afirmó el mandatario. En estas horas, todos afirman que se apuran por sentarse a la mesa de las negociaciones; incluso el Kremlin dejó deslizar que está inquieto por las demoras, según Sputnik News. Por otra parte, Zelenski, aseguró que está listo para las negociaciones con Putin, aunqueadvirtió que, si fracasan, "significará el inicio de la Tercera Guerra Mundial". "Estoy dispuesto a negociar con él. He estado listo durante los últimos dos años. Creo que sin negociaciones no podremos terminar esta guerra. Creo que deberíamos usar cualquier formato, cualquier posibilidad de poder negociar, la oportunidad de hablar con Putin

Pero si estos intentos fallan, significará el inicio de la Tercera Guerra Mundial", expresó. También estimó que "si Ucrania hubiera sido miembro de la OTAN, la guerra no se habría desatado", durante una entrevista con la CNN. "Me gustaría recibir garantías de seguridad para mi país, para mi gente. Si los miembros de la OTAN están listos para vernos en la Alianza, que lo hagan de inmediato. Porque la gente muere todos los días", dijo. No obstante, agradeció por la ayuda de la OTAN desde que se inició la invasión. El sábado, Zelenski había instado a Rusia a mantener conversaciones, advirtiendo que, de lo contrario, sus pérdidas serán "devastadoras". Zelenski también habló ante el Knesset, órgano parlamentario de Israel y comparó la campaña rusa en Ucrania con el Holocausto. "Si el discurso de Zelenski se hubiera pronunciado en tiempos de paz, habríamos dicho que rozaba la negación del Holocausto, razonó el exministro del gabinete Yuval Steinitz, ahora miembro del Knesset. El miembro de ese cuerpo continuó: "Toda comparación entre una guerra normal, por difícil que sea, y el exterminio de millones de judíos en cámaras de gas en el marco de la solución final, es una distorsión total de la historia. Lo mismo ocurre con la afirmación de que los ucranianos ayudaron a los judíos en el Holocausto. La verdad histórica es que el pueblo ucraniano no puede estar orgulloso de su comportamiento durante el Holocausto de los judíos", comentó Steinitz. Otro miembro del Knesset, Simcha Rothman, discrepó con la referencia de Zelenski a los ucranianos que salvaron a los judíos y tuiteó: "No entiendo el ucraniano, pero si la traducción que escuché es exacta, Zelenski nos pidió que tratáramos a los ucranianos como nos trataron a nosotros hace 80 años". "Lo siento, pero creo que tendremos que rechazar esa petición

Somos, después de todo, una nación moral", escribió. Sputnik News subraya que los israelíes conocen muy bien la historia del Holocausto y recuerda que la Policía Auxiliar Ucraniana acorraló a los judíos para masacrarlos en Babi Yar, Lviv y Zhitómir

MIRÁ TAMBIÉN El Kremlin considera prematura una reunión cumbre entre Putin y Zelenski

Alrededor de 80.000 ucranianos se ofrecieron como voluntarios para las SS, frente a los 2.600 ucranianos documentados que salvaron a judíos

Y antes de eso, algunos de los peores pogromos de la historia judía se perpetraron en lo que hoy es Ucrania, completa el sitio ruso. INT/AEB/KDV NA