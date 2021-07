El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, negó hoy que "haya una persecución política" contra el expresidente Mauricio Macri por la causa de la quiebra del Correo Argentino, al asegurar que "la única intención del Estado nacional es cobrar" lo adeudado al cabo de un concurso de acreedores que "se inició hace más de 20 años y en el cual no hubo una definición".

"Han intentado imponer un relato de las circunstancias en esa carta que no escribió Macri, en la cual se intenta imponer una interpretación de los hechos a partir de un relato en donde el kirchnerismo es malo, el expresidente es bueno y todo esto es una persecución política. No es así, esto es un intento de cobro", remarcó Zannini en declaraciones a la radio AM 530.