El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, encabezó hoy el cierre virtual de campaña del Frente Cívico junto a los precandidatos a diputados nacionales y afirmó que en las PASO se plebiscita una vez más su gestión.

"El mensaje es que vamos a seguir trabajando todos los días hasta que todos los santiagueños tengan las posibilidades que se merecen", dijo Zamora.

El acto se desarrolló de forma virtual, transmitido por las redes sociales y con la participación a través de zoom de funcionarios provinciales y dirigentes de la fuerza política del Frente Cívico por Santiago.

Zamora, quien integra la lista de precandidatos a diputados nacionales suplentes en tercer lugar, estuvo acompañado en el acto por los postulantes titulares Silvia Sayago, José Herrera y María Luisa Montoto de Rogel y los suplentes José Gómez, de la CGT, y Nilda Moyano.

MIRÁ TAMBIÉN Vizzotti adelantó que las dosis de Pfizer serán para vacunar a adolescentes de 12 a 17 años

"La pandemia nos hace atravesar muchas situaciones que no quisiéramos, pero lo cierto es que aquí estamos, de pie, comenzando a salir, para reactivar con más fuerza todo lo que podemos hacer desde Santiago", puntualizó Zamora.

"El Frente Cívico se presenta en esta elección del 12 de septiembre con la misma convicción, nos vamos a presentar bajo el plebiscito sagrado de la voluntad del pueblo en las urnas una vez más, pero todos los días, antes o después de este domingo, vamos a seguir trabajando por la unidad y por todos los santiagueños", sentenció.

"Las cuestiones subalternas quedan a un costado", sostuvo, y agregó que "ese es nuestro mensaje de respeto, responsabilidad y compromiso, que una vez más sometemos a la voluntad de los hermanos santiagueños".

Zamora subrayó que "no podemos prometer en palabras; cómo podríamos prometer cosas si no hicimos antes lo necesario".

MIRÁ TAMBIÉN Tolosa Paz: En tiempos de pandemia volvió la figura de un Estado presente

"Cómo podríamos prometerle a los jóvenes educación y posibilidades innovativas; o para que sean emprendedores que generen trabajo; cómo podríamos hacerlo si no hubiéramos generado escuelas secundarias en la provincia; si no tuviéramos fibra óptica que lleve internet a todo el territorio, o carreras superiores si no hubiéramos creado nuevas carreras como Medicina o el próximo Hospital de Clínicas Universitario", se preguntó.

"Cómo podríamos hablar de producción si no hubiéramos hecho caminos troncales o rutas principales; cómo podríamos hablar de dar dignidad si no estuviéramos construyendo miles y miles de viviendas a lo largo y ancho de la provincia, más que en toda la historia, para una vida digna", añadió.

Y aseveró que "ya hemos logrado las bases suficientes y necesarias, tenemos que ir por lo que falta".

De esa manera ratificó su compromiso de "mejorar más nuestra realidad, sin perder de vista el objetivo fundamental de desarrollarnos como provincia pujante y con progreso, y que nos contenga a todos".

Finalmente pidió "a Dios que me ilumine y acompañe en este camino, para poder unir a esta Patria chica en un camino de progreso y de realizaciones" y para eso "vamos a seguir trabajando todos los días hasta que todos los santiagueños tengan las posibilidades que se merecen". (Télam)